рф проиграла «Нафтогазу» суд по взысканию $5 млрд за активы в Крыму — Finance.ua

рф проиграла «Нафтогазу» суд по взысканию $5 млрд за активы в Крыму Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

рф проиграла «Нафтогазу» суд по взысканию $5 млрд за активы в Крыму

Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы рф об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, причиненного незаконной экспроприацией активов «Нафтогаза» в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сумма компенсации, которую должна возместить рф, составляет около $5 млрд.

Читайте также Верховный суд Нидерландов подтвердил незаконность экспроприации россией активов ПриватБанка в Крыму

Как отмечают в «Нафтогазе», таким образом, нидерландские суды уже во второй раз и окончательно подтвердили законность и силу частичного решения арбитражного трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

«Решение Верховного суда укрепляет позицию Группы „Нафтогаз“ в исполнительных производствах по взысканию задолженности россии за незаконный захват активов в Крыму. „Нафтогаз“ на пути восстановления справедливости», — заметил Роман Чумак, временно осуществляющий полномочия председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Читайте также Глава «Нафтогаза» Чернышев стал министром национального единства Украины

В октябре 2016 года «Нафтогаз» и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство при Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда против рф на основании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством рф о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известного как украинско-российское соглашение о защите инвестиций

«Нафтогаз» просил Арбитражный трибунал обязать рф выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций «Нафтогаза», ставших одной из основных мишеней россии в Крыму в 2014 году.

Читайте также Группа Нафтогаз за девять месяцев добыла 11 миллиардов кубометров газа

В феврале 2019 года Арбитражный суд вынес частичное решение в пользу «Нафтогаза», в котором подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению дела и установил, что россия нарушила свои обязательства по Соглашению о защите инвестиций путем незаконной экспроприации инвестиций «Нафтогаза» в Крыму. Поэтому второй этап арбитражного производства предусматривал определение размера суммы компенсации за ущерб, понесенный Группой «Нафтогаз».

В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного суда по этому делу.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.