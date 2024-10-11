Группа Нафтогаз за девять месяцев добыла 11 миллиардов кубометров газа — Finance.ua
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Группа Нафтогаз за девять месяцев добыла 11 миллиардов кубометров газа

Энергетика
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Группа Нафтогаз за девять месяцев добыла 11 миллиардов кубометров газа
Группа Нафтогаз за девять месяцев добыла 11 миллиардов кубометров газа
Компании Группы Нафтогаз в январе-сентябре 2024 года добыли более 11 млрд кубометров газа, что на 0,7 млрд кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Группы.
«За девять месяцев компании Группы Нафтогаз — АО „Укргаздобыча“ и ПАО „Укрнафта“ — добыли более 11 млрд куб. м товарного газа. Это на 0,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
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Председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев подчеркнул, что в этом отопительном сезоне, как и в прошлом, Группа планирует обеспечить население Украины и другие категории ПСО исключительно собственным газом.
«Сейчас мы на 2% превышаем плановые объемы добычи. Благодарен коллективам, что даже несмотря на войну удается достигать поставленных целей. Поддерживаем тенденцию развития энергонезависимости Украины и в дальнейшем», — прокомментировал Чернышев.
Как сообщалось, на 1 октября запасы газа в подземных хранилищах превысили 12,4 млрд кубометров.
По материалам:
Finance.ua
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