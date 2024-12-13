Верховный суд Нидерландов подтвердил незаконность экспроприации россией активов ПриватБанка в Крыму — Finance.ua
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Верховный суд Нидерландов подтвердил незаконность экспроприации россией активов ПриватБанка в Крыму

Фондовый рынок
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Верховный суд Нидерландов оставил в силе арбитражные решения, которыми Арбитражный суд по защите инвестиций ПриватБанка против россии признал, что россия незаконно экспроприировала активы банка в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Верховный суд окончательно и полностью отклонил возражения россии против Промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 года и Частичного арбитражного решения от 04 февраля 2019 года. Решение Верховного суда открывает путь к окончательному определению Арбитражным судом суммы ущерба и убытков ПриватБанка, нанесенных россией.
«Это важное решение Верховного суда Нидерландов служит громким подтверждением наших предыдущих побед в борьбе за верховенство права. Особенно в свете продолжающейся войны против Украины, агрессору необходимо напомнить, что он будет отвечать за последствия своих действий перед высшими судебными инстанциями Европы и мира. Я горжусь решительным отстаиванием Банком своих законных прав, которое будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим от агрессора справедливую и адекватную компенсацию», — отметила Солвита Деглава, Член Правления по реорганизации и проблемным активам ПриватБанка.
Как сообщалось ранее, до апреля 2014 года ПриватБанк вел существенную операционную деятельность и сохранял ценные активы на Крымском полуострове, включая кредиты, недвижимость и денежные средства. Вскоре после незаконной оккупации Крыма россия приняла ряд мер, которые привели к незаконной экспроприации активов Банка и прекращению его деятельности в Крыму.
Как следствие, в 2015 году ПриватБанк инициировал арбитражное производство против россии согласно Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. В этом производстве, от которого россия изначально решила воздержаться, Арбитражный суд вынес Промежуточное арбитражное решение и Частичное арбитражное решение, постановив, что Арбитражный суд имеет юрисдикцию по этому спору и россия незаконно экспроприировала активы ПриватБанка в Крыму.
В 2019 году россия подала жалобу в Апелляционный суд в Гааге с требованием упразднить или отменить решение арбитража. В 2022 году Апелляционный суд полностью отклонил обжалование, однако россия подала апелляционную жалобу в Верховный суд. В настоящее время эта апелляционная жалоба была окончательно отклонена.
ПриватБанк в Верховном суде Нидерландов представляла юридическая фирма De Brauw Blackstone Westbroek NV при поддержке Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP как ведущего юридического советника по арбитражному производству и Астерс как советника по украинскому праву.
По материалам:
Фінансовий клуб
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