Глава «Нафтогаза» Чернышев стал министром национального единства Украины — Finance.ua

Глава «Нафтогаза» Чернышев стал министром национального единства Украины
Верховная Рада во вторник, 3 декабря, назначила главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева вице-премьер-министром Украины — министром национального единства Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За назначение Чернышева проголосовали 237 народных депутатов.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, представлять кандидатуру Чернышева в Раду пришел глава правительства Денис Шмыгаль.
Также перед депутатами выступил сам Чернышев. После выступления он ответил на вопросы депутатов о создании Министерства национального единства Украины.
Напомним, предложение о создании нового Министерства единства (или, по другим данным, Министерства объединения Украины) было озвучено президентом Владимиром Зеленским в его плане устойчивости. Ведомство будет заниматься делами глобального украинского сообщества за границей.
Ранее сообщалось, что на главу «Нафтогаза» будет объявлен конкурс и наблюдательный совет будет выбирать нового СЕО.
О Чернышеве
Чернышев окончил Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» (1999, экономика предприятия) и Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого (2002, правоведение).
20 лет проработал в частном секторе экономики в Украине и за рубежом — в сфере финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ІТ.
Занимал должности главы Киевской областной государственной администрации (2019−2020) и министра развития общин и территорий Украины (2020−2022).
4 ноября 2022 года назначен главой правления НАК «Нафтогаз». При руководстве Чернышева «Нафтогаз» получил новый наблюдательный совет, увеличил объемы добычи газа, реструктуризировал долги по еврооблигациям.
Чернышев имеет более 20 лет опыта в бизнесе и инвестициях в Украине и за рубежом. До начала работы в публичном секторе — как основатель и СЕО инвестиционных и девелоперских компаний — реализовал ряд проектов.
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