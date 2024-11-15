Чернышев рассказал, что может произойти с рынком труда после окончания войны — Finance.ua

Чернышев рассказал, что может произойти с рынком труда после окончания войны Сегодня 12:03 — Личные финансы

Чернышев рассказал, что может произойти с рынком труда после окончания войны

Украина заинтересована в возвращении выехавших из страны людей.

Об этом во время мероприятия NV « Украина 2050. Диалоги о будущем » заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«Безусловно, мы все: государство, бизнес, общество — должны сделать все, чтобы вернуть большую часть этих украинцев, этих людей. Они важны, они фактически обеспечивают возможность Украине начать системный экономический рост, начать экономическое развитие», — заявил Чернышев.

По его словам, путь в Европу — это путь к свободному рынку капиталов и к свободному передвижению и перемещению рабочей силы.

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«Мы должны быть к этому готовы. В этом нет проблем. Понятно, что бизнес должен адаптироваться, и я полностью соглашаюсь с тезисом, что мы должны конкурировать с другими странами Евросоюза за рабочую силу. Понятно, что мы не можем сравнивать заработную плату, поскольку Еще есть стоимость и себестоимость жизни, и она разная. Разная система жизни, но все же мы понимаем, что все 8 миллионов украинцев имеют эмоцию относительно возвращения в Украину. Мы в это верим, что государство сделает все. Мы их всех ждем дома», — подчеркнул Чернышев.

По его словам, «это вопрос нашего существования, нашего развития — наша способность вернуть украинцев домой».

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«Я бы не разделял здесь роль государства, бизнеса, общества. То государство, которое мы строим, та территория, те ресурсы, о которых мы сегодня говорим и обеспечивают нам успех, в 30-м, 40-м, 50-х годах нуждаются в мощной нации, которая должна составлять больше, чем-то количество людей, которое мы планируем вернуть сегодня», — подчеркнул Чернышев.

Он добавил, что сегодня все конкурируют за рабочую силу, интеллект, технологии, ноу-хау, и только люди могут это дать.

«Безусловно, сегодня мы делаем все, чтобы сохранить тот персонал, который есть, но есть свободный рынок рабочей силы. Когда закончится война, этот рынок будет более очевидным, тогда нужно будет предоставлять дополнительные преимущества. Я хочу, чтобы после того, как закончится война, количество населения Украины увеличилось, а не уменьшилось. Давайте говорить прямо: отмена ограничений на выезд, которые сегодня существуют, может привести к обратному эффекту. И наша задача — обеспечить возвращение людей. Именно для этого нужно сформулировать, какова концепция будущей Украины», — подчеркнул Чернышев.

НВ По материалам:

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