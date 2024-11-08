Бизнес ожидает сохранения дефицита кадров и дальнейшего роста конкуренции за работников — Finance.ua

Бизнес ожидает сохранения дефицита кадров и дальнейшего роста конкуренции за работников Сегодня 16:00 — Личные финансы

Бизнес ожидает сохранения дефицита кадров и дальнейшего роста конкуренции за работников

Занятость и заработные платы будут постепенно расти из-за дефицита работников и усиления спроса со стороны работодателей.

Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка.

Количество вакансий

В ІІІ квартале 2024 года состояние рынка труда оставалось сложным. Спрос на работников, измеряемый количеством вакансий на сайтах поиска работы, продолжил расти благодаря дальнейшему восстановлению экономической активности. Так, количество вакансий в абсолютном измерении было самым большим с начала полномасштабного вторжения, а рост был практически по всем профессиям.

Лидерами спроса остаются рабочие специальности, сфера обслуживания и розничная торговля, а в региональном измерении — Киев, Львов и Днепр.

Читайте также Самые востребованные вакансии для украинцев в Польше в 2025 году

В то же время, структура вакансий как по видам деятельности, так и по регионам практически не изменилась по сравнению с сентябрем прошлого года, что свидетельствует об определенной стабилизации структуры экономики в военное время.

Инфографика: НБУ

Количество резюме

Впервые за последние два года наблюдается рост количества резюме в абсолютном измерении. Вероятно, происходит возвращение на рынок труда тех людей, которые по разным причинам выбыли с него в предыдущие периоды. Весомой причиной для этого могло быть увеличение зарплат, а также переход из теневой в официальную занятость. Это подтверждается и сокращением доли экономически неактивного населения по данным опросов InfoSapiens и соответствующим увеличением как занятости, так и уровня участия в рабочей силе.

Дефицит кадров

Несмотря на рост предложения на рынке труда, дефицит кадров и их негативное влияние на деятельность предприятий, по опросам, существенно усилились практически во всех видах экономической деятельности. Значительными остаются диспропорции на рынке труда и неравномерными — соотношения вакансий и резюме по разным профессиям.

Читайте также Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут

В целом соотношение количества претендентов на одну вакансию сейчас даже ниже показателей 2021 года, что также свидетельствует о сжатии рынка труда. В результате, штаты предприятий преимущественно недоукомплектованы и, несмотря на в целом благоприятные ожидания по увеличению объемов реализации продукции предприятиями в последующие 12 месяцев, они не прогнозируют увеличения количества работников.

Таким образом, предприятия ожидают сохранения дефицита кадров и роста конкуренции за работников.

Инфографика: НБУ

В значительной степени усиление давления на деятельность предприятий со стороны нехватки работников в ІІІ квартале было обусловлено увеличением миграционного оттока за границу сверх ожиданий, в частности из-за длительных отключений э/э летом. По данным ООН, количество украинских мигрантов на протяжении ІІІ квартала возросло почти на 200 тыс., рост продолжался и в начале IV квартала — до почти 6,8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года. Риски дальнейшего усиления миграционного оттока остаются значительными.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.