Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут — Finance.ua

Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут Сегодня 16:00 — Личные финансы

Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут

В сентябре работодатели разместили на Work.ua 117 683 вакансий. И это новый рекорд за время полномасштабного вторжения. Такое явление фиксируется второй месяц подряд.

Об этом свидетельствует аналитика портала.

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По количеству предложений работы рынок труда сейчас повторяет картину 2021 года: тогда работодатели тоже разместили более 117 тысяч вакансий.

Инфографика: Work.ua

Однако восстановление неравномерно: ситуация на западе и в центре государства значительно отличается от динамики в прифронтовых регионах.

Инфографика: Work.ua

Области с наибольшим количеством вакансий

В сентябре наибольший прирост вакансий был в разных уголках государства:

Ивано-Франковской (+4%);

Черкасской (+4%);

Запорожской (+4%);

Волынской (+3%);

Черниговской (+2%);

Винницкой (+2%) областях.

Инфографика: Work.ua

Регионы-лидеры по количеству предложений тоже показали небольшой прирост вакансий.

Категории с наибольшим приростом вакансий

Лидерство по количеству вакансий занимает категория «Сфера обслуживания» — 21 164 предложения, + 3% к августу. Заметный прирост также наблюдается в категории «Логистика, склад, ВЭД» (+5%) и «Рабочие специальности, производство» (+4%).

Инфографика: Work.ua

Динамика конкуренции

В сентябре активность проявляли не только компании, но и кандидаты. В первый месяц осени их количество на рынке труда было наибольшим за год — 215 028 человек. Это соискатели, которые создавали новое или обновили старое резюме.

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По сравнению с августом количество соискателей выросло на 13%. Увеличилось и количество откликов — на 5%. Вместе с тем предложений работы становится только больше, поэтому рост показателя конкуренции был не таким активным.

Инфографика: Work.ua

Соискателей больше всего привлекает работа в следующих категориях:

«СМИ, издательство, полиграфия»;

«IT, компьютеры, интернет»;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;

«Дизайн, творчество»;

«Маркетинг, реклама, PR».

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Работодатели в сентябре получали меньше всего откликов на вакансии, размещенные в категориях:

«Транспорт, автобизнес»;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм»;

«Строительство, архитектура»;

«Охрана, безопасность»;

«Рабочие специальности, производство».

Вакансии в ВСУ

Количество подразделений, которые имели хотя бы одну вакансию, выросло — теперь их 688. Также на 9% увеличилось количество вакансий — до 6 243 предложения.

Чаще всего подразделения размещают вакансии в категориях «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Медицина, фармацевтика», «Телекоммуникации и связь», «Рабочие специальности, производство».

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Количество откликов на вакансии Сил обороны выросло на 5%. Самая высокая конкуренция среди соискателей в категориях «Маркетинг, реклама, PR», «Продажа, закупка», «Юриспруденция». Самая же низкая — в категориях «Рабочие специальности, производство» и «Медицина, фармацевтика».

В сентябре 44% откликов на вакансии Сил обороны направили женщины, 56% — мужчины.

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