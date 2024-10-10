Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут — Finance.ua
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Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут

Личные финансы
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Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут
Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут
В сентябре работодатели разместили на Work.ua 117 683 вакансий. И это новый рекорд за время полномасштабного вторжения. Такое явление фиксируется второй месяц подряд.
Об этом свидетельствует аналитика портала.

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По количеству предложений работы рынок труда сейчас повторяет картину 2021 года: тогда работодатели тоже разместили более 117 тысяч вакансий.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Однако восстановление неравномерно: ситуация на западе и в центре государства значительно отличается от динамики в прифронтовых регионах.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Области с наибольшим количеством вакансий

В сентябре наибольший прирост вакансий был в разных уголках государства:
  • Ивано-Франковской (+4%);
  • Черкасской (+4%);
  • Запорожской (+4%);
  • Волынской (+3%);
  • Черниговской (+2%);
  • Винницкой (+2%) областях.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Регионы-лидеры по количеству предложений тоже показали небольшой прирост вакансий.

Категории с наибольшим приростом вакансий

Лидерство по количеству вакансий занимает категория «Сфера обслуживания» — 21 164 предложения, + 3% к августу. Заметный прирост также наблюдается в категории «Логистика, склад, ВЭД» (+5%) и «Рабочие специальности, производство» (+4%).
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Динамика конкуренции

В сентябре активность проявляли не только компании, но и кандидаты. В первый месяц осени их количество на рынке труда было наибольшим за год — 215 028 человек. Это соискатели, которые создавали новое или обновили старое резюме.
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По сравнению с августом количество соискателей выросло на 13%. Увеличилось и количество откликов — на 5%. Вместе с тем предложений работы становится только больше, поэтому рост показателя конкуренции был не таким активным.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Соискателей больше всего привлекает работа в следующих категориях:
  • «СМИ, издательство, полиграфия»;
  • «IT, компьютеры, интернет»;
  • «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;
  • «Дизайн, творчество»;
  • «Маркетинг, реклама, PR».
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Работодатели в сентябре получали меньше всего откликов на вакансии, размещенные в категориях:
  • «Транспорт, автобизнес»;
  • «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм»;
  • «Строительство, архитектура»;
  • «Охрана, безопасность»;
  • «Рабочие специальности, производство».

Вакансии в ВСУ

Количество подразделений, которые имели хотя бы одну вакансию, выросло — теперь их 688. Также на 9% увеличилось количество вакансий — до 6 243 предложения.
Чаще всего подразделения размещают вакансии в категориях «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Медицина, фармацевтика», «Телекоммуникации и связь», «Рабочие специальности, производство».
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Количество откликов на вакансии Сил обороны выросло на 5%. Самая высокая конкуренция среди соискателей в категориях «Маркетинг, реклама, PR», «Продажа, закупка», «Юриспруденция». Самая же низкая — в категориях «Рабочие специальности, производство» и «Медицина, фармацевтика».
В сентябре 44% откликов на вакансии Сил обороны направили женщины, 56% — мужчины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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