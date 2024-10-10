Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут — Finance.ua

Работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала войны: кого ищут
В сентябре работодатели разместили на Work.ua 117 683 вакансий. И это новый рекорд за время полномасштабного вторжения. Такое явление фиксируется второй месяц подряд.
Об этом свидетельствует аналитика портала.
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По количеству предложений работы рынок труда сейчас повторяет картину 2021 года: тогда работодатели тоже разместили более 117 тысяч вакансий.
Однако восстановление неравномерно: ситуация на западе и в центре государства значительно отличается от динамики в прифронтовых регионах.
Области с наибольшим количеством вакансий
В сентябре наибольший прирост вакансий был в разных уголках государства:
- Ивано-Франковской (+4%);
- Черкасской (+4%);
- Запорожской (+4%);
- Волынской (+3%);
- Черниговской (+2%);
- Винницкой (+2%) областях.
Регионы-лидеры по количеству предложений тоже показали небольшой прирост вакансий.
Категории с наибольшим приростом вакансий
Лидерство по количеству вакансий занимает категория «Сфера обслуживания» — 21 164 предложения, + 3% к августу. Заметный прирост также наблюдается в категории «Логистика, склад, ВЭД» (+5%) и «Рабочие специальности, производство» (+4%).
Динамика конкуренции
В сентябре активность проявляли не только компании, но и кандидаты. В первый месяц осени их количество на рынке труда было наибольшим за год — 215 028 человек. Это соискатели, которые создавали новое или обновили старое резюме.
По сравнению с августом количество соискателей выросло на 13%. Увеличилось и количество откликов — на 5%. Вместе с тем предложений работы становится только больше, поэтому рост показателя конкуренции был не таким активным.
Соискателей больше всего привлекает работа в следующих категориях:
- «СМИ, издательство, полиграфия»;
- «IT, компьютеры, интернет»;
- «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;
- «Дизайн, творчество»;
- «Маркетинг, реклама, PR».
Работодатели в сентябре получали меньше всего откликов на вакансии, размещенные в категориях:
- «Транспорт, автобизнес»;
- «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм»;
- «Строительство, архитектура»;
- «Охрана, безопасность»;
- «Рабочие специальности, производство».
Вакансии в ВСУ
Количество подразделений, которые имели хотя бы одну вакансию, выросло — теперь их 688. Также на 9% увеличилось количество вакансий — до 6 243 предложения.
Чаще всего подразделения размещают вакансии в категориях «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Медицина, фармацевтика», «Телекоммуникации и связь», «Рабочие специальности, производство».
Количество откликов на вакансии Сил обороны выросло на 5%. Самая высокая конкуренция среди соискателей в категориях «Маркетинг, реклама, PR», «Продажа, закупка», «Юриспруденция». Самая же низкая — в категориях «Рабочие специальности, производство» и «Медицина, фармацевтика».
В сентябре 44% откликов на вакансии Сил обороны направили женщины, 56% — мужчины.
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