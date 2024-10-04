Работа в ІТ: для кого было больше всего вакансий в сентябре — Finance.ua

Работа в ІТ: для кого было больше всего вакансий в сентябре Сегодня 11:01 — Личные финансы

Работа в ІТ: для кого было больше всего вакансий в сентябре

В сентябре компании опубликовали на jobs.dou.ua 5242 вакансии. Это на 179 меньше рекордного показателя в августе. Но уже три месяца количество вакансий держится на уровне более 5 тысяч. Также в сентябре этого года на 33% вакансий больше, чем в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает DOU.

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по сентябрь 2024

Графік: DOU

27 категорий показали в сентябре негативную динамику, две остались на том же уровне, а 20 — положительную. Из наиболее популярных категорий снижение затронуло Finance, Node. js, DevOps, Marketing и т. д.

Количество вакансий в августе и сентябре 2024 года по категориям

График: DOU

Количество вакансий AI/ML достигло пока что рекордных 52, как и C-level — 60. С июня снижается количество вакансий для Artists — сейчас 31. С июля на 18% стало меньше возможностей для DevOps, для продакт-менеджеров — на 14%.

Количество вакансий для QA растет — 358. Показатель был больше только в июле 2022 года. В HR — 218 — это больше всего с начала полномасштабного вторжения.

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Также рекордное количество вакансий в направлении SEO — 61. Это больше, чем до начала Большой войны.

У miltech рекордное количество откликов — 2298. Количество вакансий незначительно возросло — до 230 в сентябре.

График: DOU

Вакансии для специалистов с опытом

В сентябре было на 6% меньше вакансий на ремоуте и на 10% - за границей. А в крупнейших городах, кроме Днепра и Одессы, небольшой рост.

В сентябре положительную динамику сохранили категории по опыту — 5+ лет и та, где не указан опыт работы. Для тех, кто имеет более 5 лет опыта — 965 вакансий — больше всего с начала полномасштабного вторжения.

В сентябре уменьшилось количество вакансий в маркетинге для кандидатов с опытом 1−5 лет, однако, для тех, у кого меньше года опыта, количество возможностей в маркетинге незначительно возросло. Среди опытных специалистов больше всего компании искали Front-end, Java и Python.

Конкуренция

Среднее количество откликов на одну вакансию в сентябре выросло до 30,34 отклика. Повлияло незначительное уменьшение количества вакансий и несколько большая активность кандидатов, чем в августе.

График: DOU

Конкуренция за месяц уменьшилась в 18 категориях, в двух осталась на том же уровне, в 34 выросла. Наибольшее количество откликов на вакансию традиционно приходится на Front-end — 106,6 в сентябре. С июля их количество растет.

На втором месте QA — 78,1 отзыва. Здесь ситуация противоположная. Конкуренция снижается начиная с февраля этого года (тогда было в среднем 114 откликов на вакансию).

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На третьем месте Java из 61,2 отклика на вакансию.

В дизайне и продакт-менеджменте рекордные показатели в сентябре — 50 и 30,5 отклика соответственно. Рекорд также у Unity — 46,5 отзыва.

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