Сравнение зарплат айтишников в 2015 и 2024: что изменилось (инфографика) — Finance.ua

Сравнение зарплат айтишников в 2015 и 2024: что изменилось (инфографика) Сегодня 17:02 — Личные финансы

Сравнение зарплат айтишников в 2015 и 2024: что изменилось (инфографика)

IT-сфера в Украине сейчас переживает не лучшие времена, поэтому dou.ua решили вспомнить, каковыими были зарплаты айтишников 10 лет назад. Несмотря на трудности, медианные зарплаты во всех специализациях сейчас существенно выше, чем тогда.

Частично рост зарплат объясняется увеличением удельного веса опытных специалистов уровня Senior+. Рост 2024 года произошел только из-за снижения доли новичков в ІТ, а не из-за повышения зарплат.

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Однако, даже сравнивая зарплаты специалистов одного тайтла, мы видим рост за 10 лет. В 2015-м Senior SE мог претендовать на $3000, а теперь — на $4700. Медианная зарплата Middle SE за 10 лет выросла с $1600 до $2500, а Junior SE — с $600 до $935.

Такими же темпами стали получать больше и тестировщики. В 2015 году медианная зарплата Senior QA составляла $2140, а сегодня — $3200. Middle QA в среднем получали $1249, а сейчас их медианная зарплата — $1755. У джунов рост с $500 до $800 в месяц.

2015−2017 годы тоже были тяжелыми для украинских айтишников — тогда во многих специализациях снизились медианные зарплаты. Наибольшее падение произошло в зарплатах Project Managers — с $1950 в 2015 году до $1400 в 2016 и до $1000 в 2017-м. Только в 2021 году их медианная зарплата вернулась на уровень 2015 года.

В те годы начинающие стали меньше получать в разработке (с $700 в 2014 году до $500 в 2016) и тестировании (с $600 в 2014 до $400 в 2017 годах). В 2015 году по сравнению с 2014-м также существенно снизились зарплаты аналитиков, сисадминов, HR, дизайнеров, верстальщиков и специалистов поддержки.

Разработчикам и тестировщикам уровня Senior удалось избежать падения зарплат в 2015−17 годах — их зарплаты оставались стабильными и начали расти в 2017 году.

Денежные бонусы

До полномасштабного вторжения компании часто предлагали своим работникам кроме зарплат денежные бонусы.

В 2021 году 31% айтишников получали такие бонусы, однако с 2022-го компании стали реже их давать.

В этом году только 23% айтишников получают денежные бонусы.



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