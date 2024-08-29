Айтишники оценили, насколько сложно сейчас искать работу в ІТ (инфографика) — Finance.ua

Айтишники оценили, насколько сложно сейчас искать работу в ІТ (инфографика) Сегодня 16:03 — Личные финансы

Айтишники оценили, насколько сложно сейчас искать работу в ІТ (инфографика)

Искать работу в ІТ сейчас сложно на 8 из 10.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Djinni. В рамках опроса было получено 948 ответов на вопрос «Как вы оцениваете сложность поиска работы сейчас», где 0 очень легко, 10 очень трудно.

Среди опрашиваемых: 54% респондентов — разработчики и половина из них — сеньоры. Кандидатов без опыта менее 11%. Маркетологов — менее 6%. Четверть респондентов сейчас трудятся и не ищут работу. Еще 40% работают, но ищут новую. Среди 35% тех, кто сейчас не работает, треть ищет работу уже полгода.

Ожидается, что чем дольше поиск работы, тем хуже впечатление от рынка труда. Средняя оценка среди тех, кто уже полгода без работы — 9,32. Те же опрошенные, у которых есть работа, считают, что найти следующую проще. Но не очень просто, их средняя оценка 7 из 10.

Кандидаты без опыта оценивают рынок хуже, чем те, у кого есть опыт, особенно разработчики.

Ищущие первую работу оценивают сложность в 8,91, а те, у кого есть 5+ лет — в 7,95. Маркетологи и сейлзы с 2−5 годами опыта наиболее оптимистичны — их оценка 7,23.

Инфографика: Djinni

Напомним, ФЛП остаются основным способом трудоустройства айтишников в Украине: 76% IT-специалистов в начале 2024 года были оформлены именно так. Однако доля айтишников, работающих как ФЛП, постепенно уменьшается: летом 2023 года их было 81%, а в 2021—2022 годах — более 85%.

Медианные з.п. тех, кто менял работу в прошлом году, чаще всего не отличаются от зарплат тех, кто продолжает работать в той же компании.

Украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою ІТ-карьеру. Чем опытнее специалист, тем больше компаний в его резюме: около половины Senior+ успели поработать в 3−4 компаниях, а около четверти — в пяти или больше.

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