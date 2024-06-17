Гіг-контракт, ФОП, офіційне працевлаштування: хто з айтівців заробляє більше — Finance.ua

Гіг-контракт, ФОП, офіційне працевлаштування: хто з айтівців заробляє більше Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Гіг-контракт, ФОП, офіційне працевлаштування: хто з айтівців заробляє більше

Частка гіг-контракторів в IT зростає, але в сервісних компаніях вони отримують нижчу зарплату, ніж ФОПи.

Про це свідчать результати дослідження Dou.

Як оформлено працевлаштування

ФОПи залишаються основним способом працевлаштування айтівців в Україні: 76% IT-фахівців на початку 2024 року були оформлені саме так. Проте частка айтівців, які працюють як ФОПи, поступово зменшується: влітку 2023 року їх було 81%, а у 2021−2022 роках — понад 85%.

Частка гіг-контракторів, навпаки, стрімко зростає: на початку цього року так були оформлені 9% айтівців, хоча влітку 2023-го — лише 5%.

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Крім гіг-контракторів, зростає частка фахівців, які працюють у штаті компаній. Хоча тут різниця не така суттєва: якщо 2021 року так працювало 6% айтівців, то зараз близько 8%.

Приблизно 5% айтівців ніяк не оформили свою співпрацю з роботодавцем.

Інфографіка: Dou

Початківців часто не оформлюють на роботу: 30% інтернів та 13% джунів мають лише усну домовленість з роботодавцем.

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Досвідчені фахівці найчастіше працюють як ФОПи (79% айтівців рівня Middle+). Ключових для компанії людей дещо частіше беруть у штат: оформлені згідно з КЗпП 11% тих, хто з компанією понад п’ять років, проти 7% серед тих, хто менше.

Працевлаштування за типом компанії

У компаній усіх напрямів і спеціалізацій, крім державних, ФОП — це основний спосіб оформити співробітника на роботу. Щодо інших варіантів, то продуктові компанії користуються гіг-контрактами активніше за інших: 54% всіх гіг-контракторів працюють саме тут. На другому місці — сервісні компанії (37%). Аутстафінгові та державні компанії, як і стартапи, майже не використовують гіг-контракти.

Аутстафінгові компанії майже повністю покладаються на ФОПів: 90% їхніх працівників оформлені за такою моделлю.

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Стартапи частіше за інші компанії ніяк не оформлюють співпрацю з фахівцем: 13% їхніх співробітників працюють на неофіційній домовленості з роботодавцем.

87% тих, хто працює в державних компаніях, оформлені там згідно з КЗпП. На другому місці — продуктові компанії: у штат оформлені 12% фахівців, які працюють у таких компаніях.

Інфографіка: Dou

У кого найвищі зарплати

Те, як фахівець оформлює робочі відносини з компанією, впливає на його зарплату.

Найвищі зарплати у фахівців, які працюють через ФОП-модель. Медіанні зарплати у гіг-контракторів дещо нижчі, але така різниця передусім простежується у сервісних компаніях.

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Зарплати фахівців у штаті, як правило, нижчі, ніж у тих, хто оформлений як ФОП або гіг-контрактор. Найнижчі медіанні зарплати у фахівців, які працюють без будь-якого оформлення трудових відносин.

Інфографіка: Dou

Нагадаємо, українські ІТ-компанії намагаються підтримувати і своїх співробітників у Силах оборони, і ветеранів: для 68% айтівців у війську зберігають робочі місця, а для 60% — грошові виплати.

У квітні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 3,5% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $20 мільйонів менше у порівнянні з березнем. Загалом за перші чотири місяці обсяг експорту комп’ютерних послуг складає $2,1 мільярди. Це на $78 мільйонів менше ніж за аналогічний період у 2023 році.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше наголошував , що спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати державний бюджет.

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