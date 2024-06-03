Експорт ІТ-послуг з України впав на понад 3% після кількох місяців зростання — Finance.ua

Експорт ІТ-послуг з України впав на понад 3% після кількох місяців зростання
Експорт IT-послуг у квітні склав $545 мільйонів.
Про це повідомляє Львівський IT-Кластер з посиланням на дані Національного банку України.
Обсяг IT-експорту
«У квітні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 3,5% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $20 мільйонів менше у порівнянні з березнем», — сказано в повідомленні.
Загалом за перші чотири місяці обсяг експорту комп’ютерних послуг складає $2,1 мільярди. Це на $78 мільйонів менше ніж за аналогічний період у 2023 році.
Загальна експортна виручка усіх послуг України у квітні цього року склала $1,4 мільярди, що на $12 мільйонів або ж 1% більше порівняно з березнем.
Проблеми в ІТ-індустрії
Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера, зазначає, що IT-галузь є однією з основних в структурі українського експорту послуг.
«Про це свідчить частка ІТ-послуг, яка складає 38,3%. Це найбільший показник серед усіх послуг, що експортуються. Саме тому стабільність індустрії напряму впливає на стабільність економіки», — додає Веселовський.
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Проте, за його словами, техіндустрія у критичному стані.
«Обсяги експорту послуг зменшуються. Ми постійно наголошуємо: причиною цього є невирішене питання бронювання ключових працівників індустрії», — наголосив він.
Довідка Finance.ua:
- обсяг українського ІТ-експорту зменшився на 5% у першому кварталі 2024-го. У березні обсяг ІТ-експорту з України становив $565 мільйонів. Це на $47 млн (або на 9%) більше, ніж у лютому;
- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше наголошував, що спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати державний бюджет;
- в Україні станом на 10 травня трохи менше ніж 4050 ІТ-спеціалістів мають актуальну бронь.
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