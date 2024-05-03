Яких вакансій набільше на ІТ-ринку: статистика Dou — Finance.ua

Яких вакансій набільше на ІТ-ринку: статистика Dou Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Яких вакансій набільше на ІТ-ринку: статистика Dou

У квітні компанії розмістили на Dou 5021 вакансію — на 218 більше, ніж у березні. Уже вдруге з початку цього року кількість вакансій сягає позначки 5 тисяч. У 2023-му такого рівня не було жодного разу.

Про це йдеться в огляді ІТ-ринку від Dou.

Позитивну динаміку мали 29 категорій, 15 — негативну, ще у трьох — стала кількість вакансій.

Яких вакансій найбільше?

Кількість вакансій для аналітиків поступово зростає: у квітні рекордні з початку повномасштабного вторгнення 315 позицій. Схожа ситуація у Security — 77 вакансій, і це навіть більше, ніж було у січні 2022-го.

Для продакт-менеджерів були доступні 160 вакансій (теж рекорд).



У QA — 286 вакансій у квітні, найбільше за останні півтора року.



Маркетинг залишається в топі за кількістю вакансій — 545 у квітні. За ним Sales із 324 відкритими позиціями.



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У багатьох технологій є незначний спад у квітні за кількістю вакансій (наприклад, .NET, Python, Front-end), але є винятки. Кількість вакансій Golang у квітні сягнула 72 — теж найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

«Рівно рік на DOU є окрема категорія miltech-вакансій. Кількість їх та відгуків, які вони збирають, постійно зростає. Минулого місяця були рекордні 194 miltech-вакансії та півтори тисячі відгуків на них. На одну miltech-вакансію припадало в середньому вісім відгуків кандидатів», — йдеться у дослідженні.

Рекордна кількість вакансій для кандидатів з 5+ роками досвіду та без досвіду

Поступово зростає кількість вакансій за кордоном — у квітні їх було вже понад 500. Минулого місяця додалося позицій на ремоуті, у Києві, Львові та Вінниці.

У квітні кількість вакансій для найдосвідченіших сягнула 942 — найбільше з початку повномасштабного вторгнення. Також рекорд у категорії «без досвіду» — 131 вакансія. Але все ж традиційно найбільше можливостей у категоріях «1−3 роки досвіду» та «3−5 років» — по півтори тисячі в кожній.

Маркетологи залишаються найбільш затребуваними в усіх категоріях кандидатів за досвідом, окрім 5+ років.

Як відгукуються на вакансії

Середня кількість відгуків на вакансії тримається на рівні 30 відгуків.

У квітні у 23 категоріях зросла середня кількість відгуків на вакансію, у 29 — незначно зменшилась.

Рекорд у Front-end — у середньому 131 відгук на вакансію, найбільше за увесь час. Імовірно, вплинула активність джуніорів: у квітні було по 462 відгуки на вакансію для фронтендерів з досвідом менше ніж рік.

Також рекорд в iOS — 48,4 відгуку на вакансію.



У QA — 98,7 відгуку на вакансію. Серед HR конкуренція припинила зростати — нині 52 відгуки на вакансію.



У деяких нетехнічних категорій вона спадає. У квітні було в середньому 9 відгуків на вакансію маркетолога, 9,5 — копірайтера, 11 — юриста, 12 — офіс-менеджера.



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