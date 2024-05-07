Що відбувається з українським ІТ-експортом (інфографіка) — Finance.ua

Що відбувається з українським ІТ-експортом (інфографіка) Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Що відбувається з українським ІТ-експортом (інфографіка)

Обсяг українського ІТ-експорту зменшився на 5% у першому кварталі 2024-го.

Про це пише Dou.ua з посиланням на експертів Львівського ІТ Кластера й Асоціації ІT Ukraine.

Є зростання, але повільне

У березні обсяг ІТ-експорту з України становив $565 мільйонів. Це на $47 млн (або на 9%) більше, ніж у лютому.

На перший погляд, спостерігається незначне зростання обсягу експортного виторгу другий місяць поспіль. Водночас динаміка є повільнішою, ніж у першому кварталі 2023-го: лише +2% у лютому до показників січня (у 2023-му було +3,6%) і +9,1% у березні до показників лютого (у 2023-му було +9,7%).

Інфографіка: Dou.ua

Після російського вторгнення обсяг ІТ-експорту тримається на рівні $500−600 млн за місяць з певними коливаннями. За останній час цей показник вдалося перевершити лише у грудні 2023-го ($611 млн), а виторг у січні 2024-го був одним з найнижчих і становив $508 млн.

Інфографіка: Dou.ua

Інфографіка: Dou.ua

Показники за перший квартал

Зниження обсягу ІТ-експорту, якщо порівнювати перші квартали 2022−2024 років, відбувається вже другий рік поспіль. Нині спостерігається падіння на 5%, якщо порівнювати з торішніми показниками ($1,675 млрд).

Однак якщо порівняти з 2020 роком — тоді обсяг експорту становив $1,18 млрд, що майже на 35% менше, ніж сьогодні. Відтоді цифри зростали — аж до рекордних майже $2 млрд у першому кварталі 2022-го, з логічним падінням показників після початку повномасштабної війни.

Перший квартал приніс найменше виторгу, ніж будь-який квартал 2021−2023 років. Виняток — перший квартал 2021-го з показником у $1,444 млрд.

Інфографіка: Dou.ua

Рейтинг країн-партнерів

У десятці країн, які приносять найбільше виторгу Україні, — США, Велика Британія, Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Канада і Польща. Беззаперечний лідер — Сполучені Штати. $577 млн від цієї країни у першому кварталі — це 36,3% від усього виторгу за три місяці ($1,59 млрд).

Найменше у цьому напрямі ми співпрацюємо з Румунією, Грузією, Латвією, Люксембургом і Багамськими Островами.

Інфографіка: Dou.ua

Прогнози на 2024 рік

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Gartner, у 2024 році глобальні витрати на ІТ зростуть на 8% у 2024 році й становитимуть $5,06 трильйона (у всіх регіонах світу). Gartner покращила свій попередній прогноз , в якому йшлося про зростання на 6,8%.

«Якщо дивитися глобально, то є причини для обережного оптимізму. Міжнародні техкомпанії, які працюють і в Україні, цьогоріч очікують зростання доходів у діапазоні від 0−1% до 3−4%. Водночас для українського ІТ досі основним викликом залишається повномасштабна війна. І якщо важливі для індустрії проблеми не будуть вирішені, то зменшення обсягів ІТ-експорту може тривати й навіть перевершити торішні показники, коли відбулося падіння на 8,5%», — прокоментувала Ярина Возняк, керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера.

Dou За матеріалами:

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