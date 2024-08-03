Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2024 году (инфографика)
В 2024 году примерно у 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.
Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2024 году
Согласно опросу, в этом году в Украине и за рубежом работодатели пересматривали зарплату чаще джуниорам и специалистам с опытом работы до двух лет. Установлено, что им более интенсивно, чем другим айтишникам, повышали выплаты благодаря изменению позиции.
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Только у 23% специалистов повышение не было связано с изменением работы или проекта или переходом на другую должность.
Также известно, что 11% за это время получили повышение именно благодаря изменениям: либо перехода на новый уровень, либо на другую позицию. Еще у 8% увеличились выплаты в связи со сменой компании или проекта.
Аналитики отмечают, специалистам с опытом работы более пяти лет реже пересматривали оплату труда.
Чаще всего речь шла о пересмотре выплат в рамках регулярного повышения зарплаты и реже из-за карьерного роста на работе или в результате перехода на новую работу.
В то же время среди специалистов, имеющих большой опыт, больше тех, чья зарплата, наоборот, снизилась в этом году.
Исследование показало, что при переходе на новую работу заработная плата чаще росла. Так, примерно половина тех, кто меньше года назад сменил место работы, получили повышение зарплаты.
Эксперты установили, что в Украине больше шансов для роста зарплат после смены компании имеют джуны и мидлы, а за пределами страны — сеньоры и лиды.
Напомним, большинство компаний сохраняют рабочие места для айтишников, присоединившихся к Силам обороны.
67% служивших во время полномасштабного вторжения сказали, что компания оставляет за ними место, хотя большинство не может совмещать службу и работу.
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