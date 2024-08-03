Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2024 году (инфографика) Сегодня 10:10 — Личные финансы

Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2024 году (инфографика)

В 2024 году примерно у 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.

Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2024 году

Согласно опросу, в этом году в Украине и за рубежом работодатели пересматривали зарплату чаще джуниорам и специалистам с опытом работы до двух лет. Установлено, что им более интенсивно, чем другим айтишникам, повышали выплаты благодаря изменению позиции.

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Только у 23% специалистов повышение не было связано с изменением работы или проекта или переходом на другую должность.

Также известно, что 11% за это время получили повышение именно благодаря изменениям: либо перехода на новый уровень, либо на другую позицию. Еще у 8% увеличились выплаты в связи со сменой компании или проекта.

Аналитики отмечают, специалистам с опытом работы более пяти лет реже пересматривали оплату труда.

Чаще всего речь шла о пересмотре выплат в рамках регулярного повышения зарплаты и реже из-за карьерного роста на работе или в результате перехода на новую работу.

В то же время среди специалистов, имеющих большой опыт, больше тех, чья зарплата, наоборот, снизилась в этом году.

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Исследование показало, что при переходе на новую работу заработная плата чаще росла. Так, примерно половина тех, кто меньше года назад сменил место работы, получили повышение зарплаты.

Эксперты установили, что в Украине больше шансов для роста зарплат после смены компании имеют джуны и мидлы, а за пределами страны — сеньоры и лиды.

Напомним, большинство компаний сохраняют рабочие места для айтишников, присоединившихся к Силам обороны.

67% служивших во время полномасштабного вторжения сказали, что компания оставляет за ними место, хотя большинство не может совмещать службу и работу.

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Dou По материалам:

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