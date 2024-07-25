Украинский айтишник создал динамическую карту вероятных отключений электроэнергии в Киеве — Finance.ua

Украинский айтишник создал динамическую карту вероятных отключений электроэнергии в Киеве Сегодня 12:39 — Финтех и Карты

Украинский айтишник создал динамическую карту вероятных отключений электроэнергии в Киеве

Украинский айтишник Вадим Клименко создал интерактивную карту вероятных отключений электроэнергии в Киеве. Процесс создания он описал в собственном блоге.

Ранее он уже создавал динамичную карту воздушных тревог в Украине, виджет в Scriptable для проверки, есть ли дома свет, и многое другое.

На создание карты, показывающей, где сейчас в Киеве есть свет, специалиста вдохновило обсуждение в социальной сети Х.

«Пару месяцев назад я думал о визуализации отключения электроэнергии, а недавно в твиттерах начали снова обсуждать такую ​​идею, и это получилось интересной задачей, поэтому в выходные, наконец, сделал это все», — пишет Вадим Клименко.

Зеленым цветом карта показывает, где есть свет, красным — где нет. Он отмечает, что карта не отображает данные в реальном времени, а ссылается на графики плановых и аварийных отключений.

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