Баланс между работой и жизнью: подборка вакансий с гибким графиком — Finance.ua

Баланс между работой и жизнью: подборка вакансий с гибким графиком Сегодня 14:04 — Личные финансы

Баланс между работой и жизнью: подборка вакансий с гибким графиком

Люди стремятся найти баланс между профессиональной и личной жизнью, и работа с гибким графиком позволяет самостоятельно управлять своим временем.

Work.ua собрал вакансии, где вы сможете выбирать удобные часы, работать по сменному графику или на полставки.

Работа с гибким графиком

Компания «Киевстар» разместила вакансию «Оператор call-центра по обслуживанию абонентов». Специалиста ищут во Львове и обещают платить 20 000 грн. Работодатель предлагает:

Возможность работать в офисе или удаленно.

Социальный пакет (медицинское страхование, мобильная связь).

Обучение и карьерное развитие.

Поддержка наставников.

Современный офис с укрытием.

Должность предполагает гибкий график работы. «Мы понимаем, насколько важно совмещать работу с личной жизнью или обучением, поэтому предлагаем гибкий график или возможность удаленной работы», — говорится в объявлении.

Гибкий график работы предлагает KFC и уверяет: «Ты сам решаешь, когда работать, а когда бездельничать=) Это возможность совмещать карьеру и обучение или встречи с друзьями».

В этой должности нужно будет совершать кассовые операции, готовить блюда и работать в зале — можно выбрать направление, в котором работник хочет себя реализовать. Работа подойдет для студентов, ведь опыт здесь не требуется, а также людей с инвалидностью.

Город работы — Харьков (разные локации). Зарплата: 17 000−20 000 грн.

19 500−23 000 грн, гибкий график с возможностью работать удаленно и корректировать рабочие часы предлагает компания Green Forest. В обязанности специалиста будут входить консультации клиентов, работа с CRM-системой, тестирование и подбор групп для клиентов и их сопровождение во время обучения.

Чтобы податься на вакансию, необходимо уметь грамотно общаться (устно и письменно), быть организованным и внимательным, свободно владеть английским (B2 и выше). Опыт в клиентском сервисе или курсах является преимуществом. Отправить отклик можно до 4 октября.

Международная компания по предоставлению HR-услуг Smart Solutions ожидает резюме специалиста, который сможет усилить коммерческое подразделение. Город работы — Киев.

К кандидату предъявляются следующие требования: минимум 3 года опыта на аналогичной должности, глубокие знания CRM-систем, опыт в продажах и управлении командой B2B, аналитические способности и умение вести переговоры.

Среди преимуществ работы — гибкий график работы, возможность выбора оптимального расписания для баланса между работой и личной жизнью.

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Посменная работа

В Docber Clinic (Киев) требуется анестезист. За работу предлагают зарплату в 30 000 грн. Условия:

Полная занятость, смены суточные (с 8:00 до 8:00) или дневные, в зависимости от количества операций.

Своевременные выплаты и комфортные условия труда.

Корпоративная скидка на услуги клиники.

От кандидата требуют опыт работы анестезистом от 1 года (работа в частных клиниках преимущество), среднее профессиональное образование или последние курсы медицинского вуза, внимательность, доброжелательность, умение работать в команде.

Компания «KIT Групп» — сеть пунктов обмена валют в Украине приглашает в свою команду кассира валютообменных операций. В вакансии указано вознаграждение за труд — 16 100−17 000 грн (ставка+бонусы).

Если у кандидата есть опыт работы на кассе в банке, пункте обмена валют, это будет преимуществом. Однако работодатель готов научить работника разбираться в иностранной и национальной валюте.

Место работы: Ивано-Франковск. График: 09:00—19:00 , посменно 4/2.

Коммуникабельного, энергичного и ответственного кассира ищет сеть продуктовых магазинов «Близенько» в Черновцах.

Кроме работы на удобных локациях, соцпакета, стабильной и своевременной выплаты заработной платы, работодатель обещает гибкий график работы: «Ты сможешь работать посменно или только в будние дни — подберем самый удобный вариант».

Обязанности стандартные: вежливо обслуживать и рассчитывать покупателей на кассе, контролировать правильность взвешивания и маркировки товаров, наполнять товаром полки в магазине.

ФЛП «Рыжак Е.О.» в связи с масштабированием примет в свою команду ассистента. Работа в городе Хмельницкий. Нужен порядочный, внимательный и ответственный человек, умеющий учиться и работать в команде.

Что будет делать помощник? Готовить рабочее место к приему и после него, стерилизовать инструменты и т. д. Есть возможность работать полный рабочий день или посменно.

Сеть магазинов канцелярии, товаров для творчества и хобби Akvarel ищет продавца-консультанта в Одессе. Уровень зарплаты не указан, но предлагается оклад + % от продаж + бонусы.

Обязанности:

предпродажная подготовка товаров;

контроль сроков реализации продукта;

консультация покупателя;

работа на кассе и т. д.

Будущий работник может рассчитывать на официальное трудоустройство, соцпакет. Посменный график работы: 4 дня рабочих, 2 дня выходных.

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Работа на полставки

Ателье REVICLO ищет квалифицированного портного / швею в Киеве на зарплату 30 000−35 000 грн. В предложении указано: «Мы специализируемся на восстановлении и модернизации одежды, создавая уникальные и эксклюзивные модели для наших клиентов».

График гибкий — условия и дни обсуждаются индивидуально. Возможен вариант работы на полставки 2−3 дня в неделю.

Учебному центру Languages ​​and S. в Житомире требуется учитель украинского языка и литературы. Потенциальный кандидат имеет профильное образование, знание школьной программы (все классы) и методики преподавания, умеет донести материал. Проведение уроков планируется в рамках школьной программы, в частности, подготовка к НМТ.

Работа в офисе учебного центра, занятия индивидуальные или иногда в минигруппах. Есть возможность работать на полную занятость или на полставки.

Днепровская гимназия № 119 ДМР (Днепр) разместила вакансию социального педагога на полставки.

Среди требований: опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года; высшее образование в области социальной работы; знание законодательства, регулирующего социальную работу с детьми и семьями; хорошо ориентироваться в современных методиках и подходах в социальной работе с детьми.

Учебное заведение предлагает поощрительную оплату труда согласно тарифному разряду, гибкий график работы, возможность профессионального развития и совершенствования навыков.

«Если вы готовы внести вклад в развитие детей и способствовать их социальному самоопределению, мы рады приветствовать вас в нашей команде», — подчеркивается в объявлении.

Физического реабилитолога ищет центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью и людей с инвалидностью «Благодар». Зарплата: 9000−11 000 грн. Локация: Славутич.

В обязанности специалиста будут входить обследования пациентов, разработка и выполнение индивидуальных планов реабилитации, сотрудничество с другими специалистами. Для работы есть хорошо оснащенный зал ЛФК (тренажеры, оборудование для реабилитации).

Работа на полную занятость, но возможна дополнительная работа эрготерапевтом на полставки.

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