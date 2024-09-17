Какие зарплаты просят украинцы при поиске работы: результаты опроса — Finance.ua

Какие зарплаты просят украинцы при поиске работы: результаты опроса Сегодня 08:02 — Личные финансы

Какие зарплаты просят украинцы при поиске работы: результаты опроса

За год важнейшие критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается размер зарплаты — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% соискателей (по сравнению с 80% в 2023 году).

Об этом свидетельствует опрос, проведенный robota.ua среди украинцев разного уровня квалификации, возраста, статуса и профессионального направления относительно того, каковы их приоритеты при трудоустройстве и чего они ожидают от работодателей.

Другие критерии играют примерно одинаковую роль для кандидатов, а главные среди них — гибкий график работы (43%), возможность карьерного роста (41%), прозрачность трудоустройства (40%) и возможность работать удаленно (33%).

Какую зарплату просят

Финансовые запросы украинцев ожидаемо выросли по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество кандидатов по всей Украине (30%) полностью устроит зарплата в размере от 25 000 до 40 000 гривен.

Четверть соискателей (24%) согласятся на вознаграждение в размере от 15 000 до 25 000 гривен.

А пятая часть респондентов (20%) претендуют на уровень зарплаты более 55 000 гривен.

18% специалистов рассмотрят все вакансии в диапазоне от 20 000 до 55 000 гривен.

Еще 9% респондентов вполне комфортным доходом считают зарплату от 10 000 до 15 000 гривен.

Какой формат работы ищут

Рынок труда постоянно трансформируется, и с каждым годом все большую роль играет возможность работать дистанционно. Но в этом вопросе мнения украинцев разделились — для одной четверти опрошенных этот фактор очень важный, а для другой четверти респондентов отдаленный формат работы вообще не принципиальный. Остальные специалисты в большей или меньшей степени признают, что возможность работать дистанционно может быть тем критерием, который влияет на их решение о трудоустройстве.

Другие факторы при поиске работы

В 2024 году, как и год назад, размер компании не играет для соискателей ключевую роль — 47,3% опрошенных честно сказали, что этот фактор не имеет никакого значения (главное — чтобы хорошо платили), а еще 11,1% отметили, что затрудняются ответить. Однако большинство тех специалистов, которые принимают во внимание размер компании, предпочли бы работать в организации среднего размера (13,3%), крупной международной корпорации (12,4%) или крупной национальной компании (10,7%). И только 5% украинцев предпочли бы маленькие проекты — 4,3% хотели бы стать частью небольшой фирмы (ФЛП/ПП), а 0,8% готовы присоединиться к стартапу.

Предпочтения соискателей относительно места поиска работы остаются неизменными — безусловными лидерами являются job-сайты, на которых ищут вакансии 88% респондентов. Реже кандидаты обращаются в соцсети (34%) и на официальные сайты компаний (28%). А вот фриланс-площадками украинцы почти не пользуются — только 4% опрошенных специалистов чаще всего ищут работу именно там.

Читайте также 5 фраз, которые могут указывать на токсичного работодателя

Проблемы

Основные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при поиске работы, остаются неизменными. Самыми сложными вызовами для специалистов является поиск вакансии с достойным уровнем зарплаты (так считают 31% специалистов) и поиск соответствующей компетенциям должности (23%).

Сегодня, по сравнению с 2023 годом, соискатели чаще жалуются на предвзятость работодателей относительно пола или возраста — это самая большая проблема во время трудоустройства для 16% кандидатов. Среди других трудностей респонденты указывают на сложность поиска работы рядом с домом (12%), затянутость процесса (8%) и частые отказы работодателей (7%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.