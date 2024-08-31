5 фраз, которые могут указывать на токсичного работодателя — Finance.ua

5 фраз, которые могут указывать на токсичного работодателя Сегодня 17:02 — Личные финансы

5 фраз, которые могут указывать на токсичного работодателя

Во время собеседования каждое слово и каждая фраза могут многое рассказать о будущем работодателе. Иногда несколько невинных, на первый взгляд, высказываний открывают то, что так тщательно скрывают от кандидатов — токсичная рабочая среда.

Чтобы не стать частью коллектива, в котором царит нездоровая атмосфера, нужно внимательнее прислушиваться к словам рекрутера на собеседовании. Специалисты work.ua выделили пять высказываний, которые должны насторожить.

Токсичная рабочая среда — это неблагоприятная или отрицательная атмосфера на рабочем месте, где человек испытывает психологическую опасность, имеет ощущение негатива, нездоровой конкуренции и агрессии.

1. «В нашей компании принято работать сверхурочно»

Эта фраза может свидетельствовать об отсутствии баланса между рабочей нагрузкой и личной жизнью и в целом уважения ко времени сотрудников. Работать сверхурочно иногда бывает необходимо, но если это норма, это может быть признаком токсичной корпоративной культуры.

2. «У нас быстро заменяют тех, кто не справляется со своей работой»

Не воспринимайте это как угрозу или намек. Это больше маркер, указывающий на то, что компания не оказывает поддержки своим работникам, когда они встают перед трудностями. Если сотрудников быстро увольняют вместо того, чтобы помочь им решить проблемы и развиваться, это тревожный знак.

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3. «Мы не ограничиваемся формальностями, у нас все очень динамично»

За этой фразой может стоять оправдание отсутствия четких процессов, политик или стандартов и свидетельствовать о хаосе в управлении, что часто приводит к стрессу и выгоранию как конкретного сотрудника, так и целых команд.

4. «Мы ищем командного игрока, которому по силам выполнить любое задание»

Это высказывание может быть завуалированным предупреждением о том, что вы будете получать дополнительные обязанности или задачи, но без соответствующей компенсации или поддержки. В такой компании часто ожидают, что сотрудники будут выполнять больше, чем предусматривает их должность. И это очень токсично.

5. «У нашей компании требовательное руководство, но это стимулирует добиваться результатов»

Когда акцент делается на чрезмерной требовательности начальства, это может являться признаком того, что вам придется работать под давлением токсичного руководства. Это почти всегда приводит к стрессу и нездоровой атмосфере в коллективе.

Если во время собеседования вы слышите такие или подобные фразы, это может быть сигналом о том, что компания испытывает проблемы с корпоративной культурой. И вам следует внимательнее взвесить предложение, прежде чем принимать окончательное решение.

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