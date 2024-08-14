В Украине заработал единый портал вакансий в государственных медучреждениях — Finance.ua

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В Украине заработал единый портал вакансий в государственных медучреждениях

Личные финансы
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В Украине заработал единый портал вакансий в государственных медучреждениях
В Украине заработал единый портал вакансий в государственных медучреждениях
В Украине заработал Единый вебпортал вакантных должностей в государственных учреждениях здравоохранения. Он предназначен для цифровизации процесса поиска вакансий в учреждениях здравоохранения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Согласно сообщению, законодательство требует использовать его для проведения отбора на вакансии в государственных и коммунальных медучреждениях, в частности, при проведении конкурса на должность руководителя.

На кого не распространяется требование

Требование не распространяется на учреждения здравоохранения частной формы собственности, учреждения здравоохранения МВД, Минобороны, воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения.

Функционал портала

Благодаря его функционалу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях, искать работу, подаваться на обнародованные позиции, размещать объявления о результатах проведенных конкурсов и т. д.
Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица здравоохранительных учреждений, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления.
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Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и проверки подлинности и создать личный кабинет. Зарегистрироваться на сайте могут и кандидаты на должности.
Информацию о вакантной должности в Единый вебпортал учреждения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня его образования или освобождения.
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По материалам:
Finance.ua
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