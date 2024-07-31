«Мужские» профессии приобретают актуальность среди женщин (самые популярные вакансии) — Finance.ua
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«Мужские» профессии приобретают актуальность среди женщин (самые популярные вакансии)

Казна и Политика
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«Мужские» профессии приобретают актуальность среди женщин (самые популярные вакансии)
«Мужские» профессии приобретают актуальность среди женщин (самые популярные вакансии)
В условиях военного положения в Украине рынок труда претерпел важные изменения, которые повлияли на профессиональные выборы граждан, особенно среди женщин. В Государственной службе занятости рассказали, какие традиционно считавшиеся мужскими профессии чаще всего выбирают женщины.
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«С 1 января по 29 июля 2024 года в Государственную службу занятости за помощью в трудоустройстве обратилось 136 тыс. женщин (за соответствующий период 2023 года — 131 тыс. женщин). Новое рабочее место при содействии службы занятости получили 97 тыс. женщин», — говорится в сообщении.
В Государственной службе занятости рассказывают, что чаще всего женщины трудоустраиваются по таким профессиям, как:
  • продавец;
  • подсобный рабочий;
  • уборщик; повар;
  • бухгалтер;
  • швея;
  • медицинская сестра;
  • специалист;
  • укладчик-упаковщик;
  • кассир.
Также есть немало примеров, как женщины осваивают «мужские» профессии, такие как:
  • станочник деревообрабатывающих станков — 146 женщин;
  • машинист насосных установок — 92 женщины;
  • машинист крана — 49 женщин;
  • слесарь по механосборочным работам — 46 женщин;
  • электромонтер — 34 женщины;
  • оператор станков с программным управлением — 27 женщин;
  • машинист подземных установок — 23 женщины.
Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения существенно изменилась структура зарегистрированных по статье безработных. Если до начала введения военного положения в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 78%, а в отдельных регионах — до 80%.
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Они утверждают, что с начала введения военного положения в Украине в 2022 году изменилась деятельность предприятий, что отразилось на профессиональных выборах в сфере образования. Начиная со второй половины 2023 года, можно заметить увеличение количества женщин, которые решают учиться в профессиях, традиционно нетипичных для них, то есть «мужских».
Так, с начала 2024 года профессиональное обучение проходило 22 тыс. безработных женщин. В частности, женщины учились по таким условно «мужским» профессиям: монтер кабельного производства (36 женщин), станочник деревообрабатывающих станков (18 женщин), формовщик огнеупорных изделий (18 женщин), оператор-литейщик на автоматических линиях (16 женщин), машинист насосных установок (15 женщин), погрузчик огнеупорных материалов из печей (10 женщин).
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Ваучер на обучение от службы занятости получили 9 тыс. женщин, в частности, по традиционно мужским профессиям:
  • тракторист — 137 женщин;
  • станочник деревообрабатывающих станков — 21 женщина;
  • облицовщик-плиточник — 21 женщина;
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств — 8 женщин;
  • монтажник гипсокартонных конструкций — 6 женщин;
  • электрогазосварщик — 4 женщины;
  • водитель погрузчика — 4 женщины;
  • монтажник систем утепления зданий — 3 женщины;
  • электромонтер — 2 женщины;

Справка Finance.ua:

  • Ваучер — это документ, позволяющий отдельным категориям граждан бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию по утвержденному Минэкономики перечню из 124 профессий и специальностей.
  • На основании ваучера осуществляется переподготовка по рабочей профессии; подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности; подготовка на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) и научного уровня высшего образования); специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.
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Кредиты в Украине

По материалам:
УНН
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