Сезонная работа: подборка интересных вакансий на лето — Finance.ua

Сезонная работа: подборка интересных вакансий на лето
Работодатели обычно нанимают работников на полный или неполный рабочий день, однако в период высокой загруженности или отпусков им зачастую требуются дополнительные работники. Отличным выходом из ситуации является сезонная работа. Она распространена среди подростков, студентов колледжей и всех желающих получить временную работу и заработок. Сезонная работа имеет ряд преимуществ, например, дополнительный доход, возможность получить опыт работы и попробовать себя в различных сферах деятельности.
Специалисты robota.ua подготовили подборку сезонных вакансий для представителей разных профессий и отраслей.
Сортировщик роз в «Аскания-Флора»
📍 пгт Калиновка (Броварской р-н)
Крупнейший производитель роз в Украине и один из ведущих производителей в Европе приглашает на сезонную работу. Необходимо сортировать розы по размеру. Анонсируется, в частности, развозка до/от места работы автотранспортом предприятия.
Пилот агродрона
📍 Тернополь
На сезонную работу ищут работников. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Работодатель проводит обучение. Будущий работник должен быть готов к командировкам по Украине.
Мерчендайзер в IDS Ukraine
📍 Одесса
Лидер украинского рынка минеральных вод во всех категориях приглашает на сезонную работу. Среди обязанностей в должности: посещение торговых точек согласно утвержденному маршруту; преподавание продукции согласно стандартам мерчендайзинга; управление товарным запасом в торговой точке; размещение POS-материалов; подача регулярной отчетности согласно установленным компанией правилам, форматам и срокам.
Сварщик аргоном в Steellite
📍 Хмельницкий
Украинская компания в сфере производства металлических изделий из нержавеющей стали для коммерческих и частных помещений объявляет об открытии вакансии.
Работодатель рассматривает кандидатов с навыками аргоновой сварки, преимущество — навыки в сварке перил балконов и лестничных перил; навыками монтажа и слесарства; готовых к командировкам (желательно), предлагают также работу в месте размещения производства — пгт Буштыно, Закарпатская область.
Временный водитель на авто компании, специалист отдела доставки в «Элит-Украина»
📍 Петропавловская Борщаговка
Импортер и один из лидеров рынка запасных частей для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и мотоциклов, а также СТО открывает вакансию. Будущий работник будет доставлять товар (автозапчасти) клиентам.
Рассматривают кандидатов с водительским удостоверением категории В (обязательно); знающих город и устройство автомобиля и умеющих устранять мелкие поломки; предпочитают кандидатов с опытом работы водителем отдела доставки.
Период работы — июнь-август 2024 года.
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📍 Житомир
Частный лагерь приглашает на работу на период летних каникул. Ищут энергичных и ответственных студентов; ответственных и пунктуальных; которые любят детей и умеют находить общий язык с ними; готовых помогать воспитателям в проведении занятий и игр.
Предлагается среди прочего: льготное питание и бесплатная развозка.
Продавец-консультант (на сезон) в BeerMarket
📍 Киев
Сеть магазинов рассматривает должность кандидатов с опытом работы в продажах, а также тех, кто только начинает свой путь в этой сфере, включая студентов заочной формы обучения и последних курсов.
Рабочие обязанности: консультирование клиентов по ассортименту продукции; обслуживание покупателей с соблюдением стандартов продаж; поддержание чистоты и порядка в магазине; прием, выкладка и контроль сроков годности товара; соблюдение кассовой дисциплины.
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