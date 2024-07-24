Сезонная работа: подборка интересных вакансий на лето — Finance.ua
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Сезонная работа: подборка интересных вакансий на лето

Личные финансы
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Сезонная работа: подборка интересных вакансий на лето
Сезонная работа: подборка интересных вакансий на лето
Работодатели обычно нанимают работников на полный или неполный рабочий день, однако в период высокой загруженности или отпусков им зачастую требуются дополнительные работники. Отличным выходом из ситуации является сезонная работа. Она распространена среди подростков, студентов колледжей и всех желающих получить временную работу и заработок. Сезонная работа имеет ряд преимуществ, например, дополнительный доход, возможность получить опыт работы и попробовать себя в различных сферах деятельности.
Специалисты robota.ua подготовили подборку сезонных вакансий для представителей разных профессий и отраслей.

Сортировщик роз в «Аскания-Флора»

📍 пгт Калиновка (Броварской р-н)
Крупнейший производитель роз в Украине и один из ведущих производителей в Европе приглашает на сезонную работу. Необходимо сортировать розы по размеру. Анонсируется, в частности, развозка до/от места работы автотранспортом предприятия.

Пилот агродрона

📍 Тернополь
На сезонную работу ищут работников. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Работодатель проводит обучение. Будущий работник должен быть готов к командировкам по Украине.
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Мерчендайзер в IDS Ukraine

📍 Одесса
Лидер украинского рынка минеральных вод во всех категориях приглашает на сезонную работу. Среди обязанностей в должности: посещение торговых точек согласно утвержденному маршруту; преподавание продукции согласно стандартам мерчендайзинга; управление товарным запасом в торговой точке; размещение POS-материалов; подача регулярной отчетности согласно установленным компанией правилам, форматам и срокам.

Сварщик аргоном в Steellite

📍 Хмельницкий
Украинская компания в сфере производства металлических изделий из нержавеющей стали для коммерческих и частных помещений объявляет об открытии вакансии.
Работодатель рассматривает кандидатов с навыками аргоновой сварки, преимущество — навыки в сварке перил балконов и лестничных перил; навыками монтажа и слесарства; готовых к командировкам (желательно), предлагают также работу в месте размещения производства — пгт Буштыно, Закарпатская область.

Временный водитель на авто компании, специалист отдела доставки в «Элит-Украина»

📍 Петропавловская Борщаговка
Импортер и один из лидеров рынка запасных частей для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и мотоциклов, а также СТО открывает вакансию. Будущий работник будет доставлять товар (автозапчасти) клиентам.
Рассматривают кандидатов с водительским удостоверением категории В (обязательно); знающих город и устройство автомобиля и умеющих устранять мелкие поломки; предпочитают кандидатов с опытом работы водителем отдела доставки.
Период работы — июнь-август 2024 года.
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Team Lead в «Синергии»

📍 Житомир
Частный лагерь приглашает на работу на период летних каникул. Ищут энергичных и ответственных студентов; ответственных и пунктуальных; которые любят детей и умеют находить общий язык с ними; готовых помогать воспитателям в проведении занятий и игр.
Предлагается среди прочего: льготное питание и бесплатная развозка.

Продавец-консультант (на сезон) в BeerMarket

📍 Киев
Сеть магазинов рассматривает должность кандидатов с опытом работы в продажах, а также тех, кто только начинает свой путь в этой сфере, включая студентов заочной формы обучения и последних курсов.
Рабочие обязанности: консультирование клиентов по ассортименту продукции; обслуживание покупателей с соблюдением стандартов продаж; поддержание чистоты и порядка в магазине; прием, выкладка и контроль сроков годности товара; соблюдение кассовой дисциплины.

Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин (сезонная работа) в МХП

📍 Ладыжин
Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий анонсирует следующие рабочие обязанности: работу в поле; загрузка масличных и зерновых в рукава.
Предлагаются будущим работникам: услуги корпоративного психолога; развозка до/от места работы; бесплатное питание.
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Кассир в «Сильпо»

📍 Одесса
Украинская торговая сеть продовольственных супермаркетов приглашает присоединиться к команде. Возможно трудоустройство как на временную, так и постоянную работу. Основные обязанности: — обслуживание и расчет гостей на кассе; контроль соответствия взвешивания, маркировка товаров.

Монтажник с проживанием (сезонная работа) в Sunsay NRG

📍 Хмельницкий
Компания — эксперт в области солнечной энергетики для бизнеса и дома, приглашает на работу. Будущему работнику поручат следующие обязанности: прокладка кабельных линий постоянного и переменного тока; монтаж балластных систем; установка конструкции для оборудования (кровля, фасад, наземные установки); установка солнечных модулей; общестроительные работы: разгрузка, перемещение, складирование материалов, сборка металлических конструкций. Работодатель предпочитает ветеранов/ветеранок.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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