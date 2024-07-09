Ситуация на рынке труда: где в Украине больше всего вакансий (инфографика) — Finance.ua

Ситуация на рынке труда: где в Украине больше всего вакансий (инфографика) Сегодня 19:02 — Личные финансы

Ситуация на рынке труда: где в Украине больше всего вакансий (инфографика)

В июне рынок труда изменялся под влиянием сезонных факторов и ситуации на линии фронта. В июне на рынке труда снова было более 110 тысяч вакансий.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

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С февраля 2024 года размер средних зарплат на рынке труда не изменялся и составлял 20 000 грн. В июне этот показатель вырос на 2,5% до 20 500 грн. Однако этот рост произошел благодаря вакансиям в Силах обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не поменялся.

Инфографика: Work.ua

Области-лидеры по количеству вакансий

В первый месяц лета работодатели разместили 110 922 предложения работы. Если сравнить с маем, количество вакансий незначительно снизилось — менее чем на 2%. Поэтому, несмотря на «низкий» бизнес-сезон на календаре, компании активно ищут специалистов.

Инфографика: Work.ua

Снижение количества вакансий не было синхронным, ведь в некоторых областях работы стало больше. Выросло количество предложений в Ивано-Франковской (+5%), Хмельницкой, Черкасской, Николаевской (по +2%) областях.

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Этот рост позволил Ивано-Франковской области войти в пятерку областей-лидеров по количеству вакансий, вытеснив оттуда Харьковщину. В последней количество предложений работы в июне уменьшилось на 7%. Также работы стало меньше в Одесской, Киевской (по -3%) и Львовской (-1%) области.

Инфографика: Work.ua

Категории-лидеры по количеству предложений

В июне рынок труда неравномерно изменялся не только в разрезе областей, но и в категориях. Так, в 6 категориях-лидерах по количеству предложений работы вакансий стало меньше, а в 4 — наоборот, стало больше.

«Сфера обслуживания» — 20 171 вакансия, -4% к маю;

«Рабочие специальности, производство» — 18 619, -3%;

«Розничная торговля» — 13 733, +1%;

«Продажа, закупка» — 13 533, -5%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 11 398, +1%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 11 009, -8%;

«Администрация, руководство среднего звена» — 9 786, +0,2%;

«Транспорт, автобизнес» — 9 244, +1%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 688, -1%;

«Бухгалтерия, аудит» — 7 517, -2%.

Больше всего возросло количество вакансий для юристов, педагогов и специалистов в Силах обороны.

Инфографика: Work.ua

Эта тенденция прослеживается и в разрезе отдельных должностей: в июне заметно выросло количество вакансий для адвокатов (+25%), учителей начальных классов, химиков (по +23%), машинистов (+15%), заведующих складом (+13%), установщиков (+12%), курьеров, поваров на мангал, сварщиков (по +10%), завхозов (+9%).

Летом на рынок труда выходит немало людей без опыта, в том числе студентов и выпускников. Это отражается и на запросах работодателей. В июне стало больше вакансий для людей без опыта (+3% к маю) и студентов (+5%).

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Кроме того, работодатели все чаще обозначают свои вакансии как подходящие людям с инвалидностью (+8%) и пенсионерам (+11%). На 10% больше стало вакансий для ветеранов.

В то же время уменьшилось количество дистанционной работы (-2%) и вакансий, где требуется знание английского (-3%). Но это падение абсолютно синхронно с общим уменьшением вакансий.

Еще одна категория предложений работы — вакансии с бронированием. В июне работодатели разместили 4 692 таких предложения работы.

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