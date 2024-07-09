Работайте где угодно: подборка интересных удаленных вакансий июля — Finance.ua

Работайте где угодно: подборка интересных удаленных вакансий июля Сегодня 11:03 — Личные финансы

Работайте где угодно: подборка интересных удаленных вакансий июля

Благодаря современным технологиям преимущества удаленной работы могут ощущаться как для работников, так и для работодателей. Среди основных: отсутствие потребности тратить время на дорогу до работы, большая гибкость, лучший баланс между работой и личной жизнью, более высокая производительность, уменьшение текучки кадров, повышенная мотивация, уменьшение потребности в офисных помещениях.

Если вы хотите работать в собственном ритме, экономить время и деньги, откликайтесь на вакансии из подборки robota.ua.

Data Scientist, NLP в robota.ua

📍 Киев (гибридный график работы)

Онлайн-платформа по поиску работы в Украине приглашает присоединиться к продуктовой команде Machine Learning Engineer.

Среди обязанностей будущего работника: имплементация алгоритмов машинного обучения и моделей NLP в поиск вакансий и резюме; улучшение релевантности поисковой выдачи вакансий и резюме.

eCommerce Merchandise Specialist в Samsung Electronics

📍 Киев (удаленно)

Компания ищет проактивного специалиста по электронной коммерции, отвечающего за контроль и управление обновлением контента (ключевые визуальные элементы, цены, процесс добавления/удаления товаров) в Samsung eStore.

Работодатель обращает внимание на кандидатов: с 2+ годами соответствующего опыта (желательно — в должности специалиста по электронному контенту/электронной коммерции, специалиста по электронной коммерции, аналитика онлайн-продаж, категорийного менеджера по электронной коммерции); которые свободно владеют английским языком; имеют навыки работы с MS Excel и PowerPoint; с высшим образованием в области экономики, маркетинга, финансов.

Системный администратор в SnackProduction

📍 Киев (удаленно)

Наибольшее национальное объединение торгово-производственных предприятий, производство и дистрибуция снеков приглашает на работу. Цель должности — обеспечение бесперебойной работы ІТ-инфраструктуры.

Будущий работник будет: осуществлять техническую поддержку пользователей; настраивать и обслуживать ноутбуки, настольные компьютеры, принтеры и многофункциональные устройства; заниматься администрированием активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы, Wi-Fi точки доступа) и операционных систем Windows 10, Windows 2016/2022; выполнять заявки согласно SLA.

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Сценарист (ка) YouTube-проектов на иностранные рынки в Starlight Media

📍 Киев (удаленно)

Департамент интернет-проектов дивизиона «Новости» медиагруппы Starlight Media объявляет об открытии вакансии.

Анонсированные задачи: подбор визуального материала для сценариев; поиск идей для сценариев по милитарной тематике; адаптация имеющихся репортажей и видеоматериалов под нужды сценария; написание сценариев для YouTube-проектов на иностранные рынки (хронометраж видео — 10−15 мин); взаимодействие с экспертами, ветеранами, военными при работе над сценариями; ежедневный анализ конкурентов и наблюдение за трендами в определенной нише.

Ассистент продюсера по закадровому озвучиванию в Greative Mind

📍 Удаленно

Международный медиапродакшн открывает набор на должность ассистента продюсера по закадровому озвучиванию для своего YouTube-канала.

На должности придется искать и отбирать специалистов для работы по дублированию видео; постоянно общаться с авторами текстов и актерами дублирования по всему миру; обеспечивать качество и своевременность выхода видео, дублированных на других языках; помогать руководителю.

Специалист по текстовой поддержке в MEGOGO

📍 Удаленно

Международный медиасервис объявляет конкурс на должность. Среди обязанностей: общение с клиентами в чатах и ​​по электронной почте; помощь клиентам. Опыт работы в контакт-центре/поддержке пользователей будет преимуществом.

Предлагаются: бесплатные уроки английского языка; занятия по плаванию; настольному теннису; консультации корпоративного психолога; скидки от брендов партнеров.

Методист игры в шахматы в Chess-Ladder

📍Удаленно

Онлайн-школа, специализирующаяся на обучении игре в шахматы детей всех возрастов, ищет в команду специалиста, который поможет учащимся улучшить навыки и достичь новых высот в игре.

Среди требований к претендентам на должность: уровень шахматного понимания — 1 разряд по шахматам и выше; креативность, отличные коммуникативные навыки и умение работать с людьми разных возрастов; умение работать в онлайн-среде и использовать подходящие инструменты для удаленного обучения; желание обучать и помогать другим добиваться успеха.

Программист 1С (ведущий) в «Люксоптике»

📍 Удаленно

Национальный лидер оптического рынка объявляет об открытии вакансии. Задачами будущего работника будут: разработка и запуск нового функционала; поддержка, оптимизация и налаживание имеющегося функционала; адаптация конфигурации в соответствии с требованиями технического задания; участие в разработке, внедрении и сопровождении новых подсистем на базе BAS/1С.

Researcher (English language) в Legit (Genesis)

📍 Удаленно

Медиакомпания в составе группы бизнесов Genesis ищет специалиста, который будет искать уникальные истории для топ-5 канала о животных Cuddle Buddies.

Перед будущим работником будут стоять следующие задачи: поиск историй о животных в соцсетях (Instagram, TikTok, Facebook, Reddit); коммуникация с владельцами животных и проведение интервью; планирование видео и брифирование сценаристов по сюжету; коммуникации с командой для обеспечения высокого качества материала.

Врач-координатор на полную занятость в Uniqa

📍 Удаленно

Страховая компания приглашает на работу врача-координатора, который будет принимать телефонные обращения от застрахованных лиц по медицинскому страхованию; фиксировать обращения в учетной системе компании; проводить первичную медицинскую экспертизу для направления на запись в ЛПУ.

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