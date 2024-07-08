43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен, — исследование — Finance.ua
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43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен, — исследование

Личные финансы
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43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен, — исследование
43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен, — исследование
Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев. При этом 82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для жизни.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus.
43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%. А более 20 тысяч гривен зарабатывают 21% респондентов.
43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен, — исследование
Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев, а более 20 тысяч гривен зарабатывают 21% респондентов.

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Согласно опросу, уровень дохода увеличился лишь у 26%, еще у 21% - остались без изменений.
При этом у более чем половины опрошенных (53%) доходы уменьшились.

Достаточно ли заработка на жизнь

Только 15% респондентов считают свой уровень доходов достаточным для достойного качества жизни. Однако большинство (56%) считают его недостаточным, а еще 26% - категорически недостаточным.
43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен, — исследование
Похвастаться доходами, более чем достаточными для качественной жизни, в Украине сейчас могут только 2% респондентов.
43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен, — исследование

Справка Finance.ua:

  • средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем прошлого года. В I квартале 2024 г. она составляла 18 903 грн;
  • на 2024 год самые высокие зарплаты в Украине получают специалисты в сфере информационных технологий и военные — около 70 тыс. грн в месяц.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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