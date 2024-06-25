Хто отримує найвищі зарплати в Україні у 2024 році — Finance.ua

Хто отримує найвищі зарплати в Україні у 2024 році Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Хто отримує найвищі зарплати в Україні у 2024 році

Станом на 2024 рік найвищі зарплати в Україні отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові — близько 70 тис. грн на місяць.

Про це свідчить медіана зарплат за даними з понад 70 тис. вакансій, розміщених на сайті з пошуку роботи Work.ua за останні три місяці.

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Так, найвищі зарплати серед ІТ — від 55 тис. до 70 тис. грн мають програміст PHP, DevOps engineer, Team leader та програміст 1C.

Щодо зарплат військових, то тут усе значно складніше. Зарплата військових встановлюється індивідуально та враховуючи звання, посаду, умови служби, наявність наукових ступенів тощо. Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військового становить 20 100 грн.

Водночас бійці отримують додаткові виплати за виконання різних завдань — це і 30 тис., 50 тис., 70 тис. або 100 тис. грн.

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До найвищих у 2024 році входять також зарплати ортодонтів та стоматологів — 65 тис. та 55 тис. грн відповідно. Приблизно стільки ж заробляють керівники відділів продажу (55 тис. грн) та директори з маркетингу і топменеджери (по 60 тис. грн).

Топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій в Україні

Станом на кінець травня 2024 року найвищі зарплати в Україні отримували:

програміст 1C — 70 тис. грн;

оператор БПЛА — 70 тис. грн;

ортодонт — 65 тис. грн;

Team leader — 62 500 грн;

директор з маркетингу — 60 тис. грн;

топменеджер — 60 тис. грн;

DevOps engineer — 57 тис. грн;

стоматолог — 55 тис. грн;

керівник відділу продажу — 55 тис. грн;

програміст PHP — 55 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року. У той час як в Україні середня зарплата складає 18 903 грн;

за даними НБУ, в Україні номінальні доходи населення зростають досить швидко, й навіть реальні доходи, з огляду на невисоку інфляцію;

за підрахунками Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році складе 9639 грн (у цінах квітня 2024 року цей показник склав 8611 грн).



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