Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази — Finance.ua

Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази

Середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року. У той час як в Україні середня зарплата складає 18 903 грн.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Головне статистичне управління у Варшаві.

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Якуб Рибацький з Польського економічного інституту додав, що найшвидше зарплата зростала в будівництві та сфері послуг.

«На цьому фоні слабкі результати видно в енергетичному секторі. Темп зростання зарплат наближений до інфляції, яку ми будемо спостерігати у наступні місяці. Середня зарплата зменшується також у гірничій галузі», — зазначив Рибацький.

Довідка Finance.ua:

мінімальна зарплата у Польщі становить 4,300 злотих (брутто), що дорівнює 43 500 грн. Тоді як в Україні вона становить всього 8000 грн;

за даними Держстату, середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн . Найвищий рівень заробітних плат зберігається у працівників у секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому;

. Найвищий рівень заробітних плат зберігається у працівників у секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому; серед українців, що проживають у Польщі, 60% громадян не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.

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