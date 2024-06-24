Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази

Особисті фінанси
160
Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази
Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази
Середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року. У той час як в Україні середня зарплата складає 18 903 грн.
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Головне статистичне управління у Варшаві.
Зарплати у Польщі зростають швидше, ніж інфляція, каже економістка PKO BP Уршуля Кринська.
Читайте також
Якуб Рибацький з Польського економічного інституту додав, що найшвидше зарплата зростала в будівництві та сфері послуг.
«На цьому фоні слабкі результати видно в енергетичному секторі. Темп зростання зарплат наближений до інфляції, яку ми будемо спостерігати у наступні місяці. Середня зарплата зменшується також у гірничій галузі», — зазначив Рибацький.

Довідка Finance.ua:

  • мінімальна зарплата у Польщі становить 4,300 злотих (брутто), що дорівнює 43 500 грн. Тоді як в Україні вона становить всього 8000 грн;
  • за даними Держстату, середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн. Найвищий рівень заробітних плат зберігається у працівників у секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому;
  • серед українців, що проживають у Польщі, 60% громадян не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.