Скільки коштує купити квартиру в містах Польщі — Finance.ua

Скільки коштує купити квартиру в містах Польщі
Ціни на квартири в Польщі продовжують зростати. Хоча подорожчання вже не не таке помітне, як в кінці минулого року, вартість житла продовжує збільшуватись.
Скільки кошує купити квартиру у великих містах Польщі та як зросли ціни у червні — розповіли аналітики порталу Bankier.pl.
Хвиля подорожчання: скільки коштує житло в Польщі
Подорожчання квартир в Польщі спостерігається вже не від на 6−10%, а на рівні 3−7%. Середня вартість житла в країні, за даними Bankier. pl, зростає щокварталу. Але якщо дивитись на ці відсотки, то зростання цін вже не таке високе.
«Проте ми все ще маємо справу з найсильнішою хвилею зростання цін за останні роки», — йдеться у публікації.
Експерти проаналізували місцеві ринки у таких містах:
- Варшава;
- Вроцлав;
- Гданськ;
- Краків;
- Познань;
- Лодзь;
- Ольштин;
- Люблін.
Хвиля подорожчання квартир, яка триває з початку 2023 року, призвела до зростання середніх цін угод знову на 20% в середньому за рік, зазначають аналітики. Особливо дорожчали найменші квартири (менше 35 кв. м).
У першому кварталі 2024 року середня ціна на квартири-студії, розташовані у Варшаві, становила 15 845 злотих або 3 800 євро за квадратний метр. Це на 25% або майже на 3,2 тис. злотих/кв.м більше ніж роком раніше.
Сповільнилося подорожчання більших квартир, площею від 35 до 60 квадратних метрів. В цій категорії подорожчання склало 3−6%.
«Слабше, хоча все ще дуже високе, зростання середніх цін угод на квартири є результатом нижчого попиту, ніж наприкінці 2023 року, і спаду кредитування після завершення дії урядової програми субсидій «Безпечний 2% кредит». Водночас в Польщі діє нова програма субсидій для кредитування житла — «Mieszkanie na start», — пояснюють аналітики.
Проте середні ціни угод на квартири площею від 60 до 80 квадратних метрів зросли суттєвіше, ніж три місяці тому. На початку 2024 року подорожчання сягнуло рівня 4−6%. У Гданську в середньому за квадратний метрів платили понад 10 000 злотих або 2239 євро.
Які ціни на квартири в набільших містах Польщі
Столиця Варшава лідирує в рейтингу цін. Згідно зі звітом rankomat. pl, у першому кварталі квадратний метр квартири коштував 18 500 злотих або 4142 євро на вторинному ринку та 17 500 злотих або 3918 євро на первинному ринку.
У травні, згідно з аналізом bigdata.rynekprimotny.pl, ціна на вторинному ринку зросла приблизно на 1%, а на первинному залишилася на рівні першого кварталу. Подібна ситуація спостерігається в усіх найбільших містах: Кракові, Вроцлаві, Познані, Лодзі та інших. На даний момент ціни такі:
- Краків — 16 445 злотих (3682 євро) первинний ринок і 17 497 злотих (3918 євро) вторинний;
- Вроцлав — 13 922 злотих (3117 євро) первинний і 14 030 злотих (3141 євро) вторинний;
- Гданськ — 15 250 злотих (3414 євро) первинний і 15 420 злотих (3452 євро) вторинний;
- Познань — 13 170 злотих (2949 євро) первинний і 11 450 злотих (2563 євро) вторинний;
- Лодзь — 11 030 злотих (2469 євро) первинний і 8 695 злотих (1947 євро) вторинний;
- Катовіце — 12 379 злотих (2772 євро) первинний і 10 400 злотих (2328 євро) вторинний ринок.
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