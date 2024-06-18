Скільки коштує купити квартиру в містах Польщі — Finance.ua

Скільки коштує купити квартиру в містах Польщі Сьогодні 14:02 — Нерухомість

Скільки коштує купити квартиру в містах Польщі

Ціни на квартири в Польщі продовжують зростати. Хоча подорожчання вже не не таке помітне, як в кінці минулого року, вартість житла продовжує збільшуватись.

Скільки кошує купити квартиру у великих містах Польщі та як зросли ціни у червні — розповіли аналітики порталу Bankier.pl

Хвиля подорожчання: скільки коштує житло в Польщі

Подорожчання квартир в Польщі спостерігається вже не від на 6−10%, а на рівні 3−7%. Середня вартість житла в країні, за даними Bankier. pl, зростає щокварталу. Але якщо дивитись на ці відсотки, то зростання цін вже не таке високе.

«Проте ми все ще маємо справу з найсильнішою хвилею зростання цін за останні роки», — йдеться у публікації.

Експерти проаналізували місцеві ринки у таких містах:

Варшава;

Вроцлав;

Гданськ;

Краків;

Познань;

Лодзь;

Ольштин;

Люблін.

Хвиля подорожчання квартир, яка триває з початку 2023 року, призвела до зростання середніх цін угод знову на 20% в середньому за рік, зазначають аналітики. Особливо дорожчали найменші квартири (менше 35 кв. м).

У першому кварталі 2024 року середня ціна на квартири-студії, розташовані у Варшаві, становила 15 845 злотих або 3 800 євро за квадратний метр. Це на 25% або майже на 3,2 тис. злотих/кв.м більше ніж роком раніше.

Як змінювалася середня вартість житла в Польщі (скриншот із сайту bankier. pl)

Сповільнилося подорожчання більших квартир, площею від 35 до 60 квадратних метрів. В цій категорії подорожчання склало 3−6%.

«Слабше, хоча все ще дуже високе, зростання середніх цін угод на квартири є результатом нижчого попиту, ніж наприкінці 2023 року, і спаду кредитування після завершення дії урядової програми субсидій «Безпечний 2% кредит». Водночас в Польщі діє нова програма субсидій для кредитування житла — «Mieszkanie na start», — пояснюють аналітики.

Читайте також Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка)

Проте середні ціни угод на квартири площею від 60 до 80 квадратних метрів зросли суттєвіше, ніж три місяці тому. На початку 2024 року подорожчання сягнуло рівня 4−6%. У Гданську в середньому за квадратний метрів платили понад 10 000 злотих або 2239 євро.

Які ціни на квартири в набільших містах Польщі

Столиця Варшава лідирує в рейтингу цін. Згідно зі звітом rankomat. pl, у першому кварталі квадратний метр квартири коштував 18 500 злотих або 4142 євро на вторинному ринку та 17 500 злотих або 3918 євро на первинному ринку.

У травні, згідно з аналізом bigdata.rynekprimotny.pl, ціна на вторинному ринку зросла приблизно на 1%, а на первинному залишилася на рівні першого кварталу. Подібна ситуація спостерігається в усіх найбільших містах: Кракові, Вроцлаві, Познані, Лодзі та інших. На даний момент ціни такі:

Краків — 16 445 злотих (3682 євро) первинний ринок і 17 497 злотих (3918 євро) вторинний;

Вроцлав — 13 922 злотих (3117 євро) первинний і 14 030 злотих (3141 євро) вторинний;

Гданськ — 15 250 злотих (3414 євро) первинний і 15 420 злотих (3452 євро) вторинний;

Познань — 13 170 злотих (2949 євро) первинний і 11 450 злотих (2563 євро) вторинний;

Лодзь — 11 030 злотих (2469 євро) первинний і 8 695 злотих (1947 євро) вторинний;

Катовіце — 12 379 злотих (2772 євро) первинний і 10 400 злотих (2328 євро) вторинний ринок.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.