Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка)

Особисті фінанси
24
Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка)
Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка)
Серед українців, що проживають у Польщі, 60% громадян не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.
Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Тих, хто користувався грошима, заробленими в Україні протягом 12 місяців — 40%. Серед них 53% кажуть, що сума їхніх щомісячних витрат змінилася, 47% не змінили свої витрати.
Інфографіка: Gremi Personal
Інфографіка: Gremi Personal
Серед тих, хто змінив суму витрат у Польщі, 20% кажуть, що це пов’язано з появою роботи у Польщі. 15% зізналися, що закінчилися гроші, зароблені в Україні. 4% втратили віддалену роботу в Україні та 4% сказали, що родичі припинили підтримку. Найбільше тих, хто не вказує причину — 57%.
Інфографіка: Gremi Personal
Інфографіка: Gremi Personal
38% вже працювали за наймом у Польщі, 18% тимчасово не працювали, але шукали роботу, 9% - студенти або учні, 3% працювали віддалено, 2% вели домашнє господарство, 26% мали інший статус.
«60% українських громадян не користуються грошима, які заробили в Україні. Це, ймовірно, свідчить про те, вони вже пристосувалися до життя у Польщі і на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися», — зазначили в агенції.
У березні цього року в агенції запитували українців щодо планів на майбутнє. 43% українців, що знаходяться у Польщі сказали, що їм важко визначитися, 19% відповіли, що планують залишитися у Польщі. 15% не приїдуть найближчі 5 років, 13% повернуться протягом півроку і 10% — протягом року.
Читайте також
«Ми вважаємо, що першочерговим завданням для України є розробка стратегії повернення тих 40% громадян, які досі витрачають свої гроші за межами країни. Ці люди, ймовірно, ще не встигли повністю асимілюватися у нових умовах і не мають довгострокових планів залишатися за кордоном. Таким чином, Україна має створити умови, які б навіть попри війну, стимулювали їх повернення, зокрема покращити економічні можливості, забезпечити належний рівень життя та запропонувати перспективи для розвитку, що в свою чергу сприятиме загальному зміцненню держави», — каже Євген Кіріченко, засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Довідка Finance.ua:

  • президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Вона передбачає продовження до 30 вересня 2025 року легальності перебування українських біженців;
  • у Польщі зарплати зросли на 14,4% порівняно з минулим роком. Так, Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані про середню зарплату по країні в першому кварталі 2024 року. Вона складає 8147,38 злотих (82,4 тис злотих);
  • у Польщі хочуть запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни.

Як взяти іпотечний кредит у Польщі 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.