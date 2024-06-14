Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка) — Finance.ua

Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка)

Серед українців, що проживають у Польщі, 60% громадян не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.

Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Тих, хто користувався грошима, заробленими в Україні протягом 12 місяців — 40%. Серед них 53% кажуть, що сума їхніх щомісячних витрат змінилася, 47% не змінили свої витрати.

Інфографіка: Gremi Personal

Серед тих, хто змінив суму витрат у Польщі, 20% кажуть, що це пов’язано з появою роботи у Польщі. 15% зізналися, що закінчилися гроші, зароблені в Україні. 4% втратили віддалену роботу в Україні та 4% сказали, що родичі припинили підтримку. Найбільше тих, хто не вказує причину — 57%.

Інфографіка: Gremi Personal

38% вже працювали за наймом у Польщі, 18% тимчасово не працювали, але шукали роботу, 9% - студенти або учні, 3% працювали віддалено, 2% вели домашнє господарство, 26% мали інший статус.

«60% українських громадян не користуються грошима, які заробили в Україні. Це, ймовірно, свідчить про те, вони вже пристосувалися до життя у Польщі і на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися», — зазначили в агенції.

У березні цього року в агенції запитували українців щодо планів на майбутнє. 43% українців, що знаходяться у Польщі сказали, що їм важко визначитися, 19% відповіли, що планують залишитися у Польщі. 15% не приїдуть найближчі 5 років, 13% повернуться протягом півроку і 10% — протягом року.

«Ми вважаємо, що першочерговим завданням для України є розробка стратегії повернення тих 40% громадян, які досі витрачають свої гроші за межами країни. Ці люди, ймовірно, ще не встигли повністю асимілюватися у нових умовах і не мають довгострокових планів залишатися за кордоном. Таким чином, Україна має створити умови, які б навіть попри війну, стимулювали їх повернення, зокрема покращити економічні можливості, забезпечити належний рівень життя та запропонувати перспективи для розвитку, що в свою чергу сприятиме загальному зміцненню держави», — каже Євген Кіріченко, засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Довідка Finance.ua:

президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Вона передбачає продовження до 30 вересня 2025 року легальності перебування українських біженців;

у Польщі зарплати зросли на 14,4% порівняно з минулим роком. Так, Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані про середню зарплату по країні в першому кварталі 2024 року. Вона складає 8147,38 злотих (82,4 тис злотих);

у Польщі хочуть запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни.

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