Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою — Finance.ua

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Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою

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Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою
Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою
У Польщі хочуть запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни.
Про це заявив заступник голови польського МВС Мацей Дущик у Сеймі.
Про це повідомляє portalsamorzadowy.pl.
Під час парламентського обговорення проекту змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом та деяких інших законів заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив про запровадження найближчими місяцями нової системи з перевірки іноземців, які отримують пільги у Польщі.
«У зв’язку з тим, що закон є тимчасовим — до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити ІТ-систему, яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ZUS (Управління соціального страхування. — Ред). Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов’язаний із усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі», — пояснив чиновник.
За його словами, запровадження комплексної системи дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх у Польщі, коли він або вона виїжджає в іншу країну.
«Ми очікуємо великої економії, тому що таких людей тут багато», — сказав Мацей Дущик.
За матеріалами:
РБК-Україна
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