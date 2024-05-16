Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою — Finance.ua

Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою Сьогодні 10:14

Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою

У Польщі хочуть запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни.

Про це заявив заступник голови польського МВС Мацей Дущик у Сеймі.

Про це повідомляє portalsamorzadowy.pl

Під час парламентського обговорення проекту змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом та деяких інших законів заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив про запровадження найближчими місяцями нової системи з перевірки іноземців, які отримують пільги у Польщі.

«У зв’язку з тим, що закон є тимчасовим — до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити ІТ-систему, яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ZUS (Управління соціального страхування. — Ред). Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов’язаний із усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі», — пояснив чиновник.

За його словами, запровадження комплексної системи дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх у Польщі, коли він або вона виїжджає в іншу країну.

«Ми очікуємо великої економії, тому що таких людей тут багато», — сказав Мацей Дущик.

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