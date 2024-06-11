Президент Польщі підписав поправку до закону про допомогу громадянам України — Finance.ua

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Президент Польщі підписав поправку до закону про допомогу громадянам України

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Президент Польщі підписав поправку до закону про допомогу громадянам України
Президент Польщі підписав поправку до закону про допомогу громадянам України
Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Вона передбачає продовження до 30 вересня 2025 року легальності перебування українських біженців.
Про це пише видання PAP.
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Як пише видання, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни.
«Поправка до закону продовжує до 30 вересня 2025 року термін тимчасового захисту для громадян України, який згідно з чинним законодавством закінчується 30 червня 2024 року. Продовження тимчасового захисту до 30 вересня 2025 року також пов’язане з продовженням доступу до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування, а також можливістю перебування в колективних засобах розміщення», — зазначає видання.
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Також зазначається, що поправка передбачає поставити призначення та виплату допомоги на виховання та допомоги «Добрий старт» у залежність від того, чи виконує дитина, відповідно, обов’язок щорічної дошкільної підготовки, обов’язок шкільного навчання або обов’язок навчання в дитячому садку чи школі, що належать до польської системи освіти.
За матеріалами:
УНН
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