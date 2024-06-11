Президент Польщі підписав поправку до закону про допомогу громадянам України — Finance.ua

Президент Польщі підписав поправку до закону про допомогу громадянам України Сьогодні 10:45 — Світ

Президент Польщі підписав поправку до закону про допомогу громадянам України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Вона передбачає продовження до 30 вересня 2025 року легальності перебування українських біженців.

Про це пише видання PAP

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Як пише видання, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни.

«Поправка до закону продовжує до 30 вересня 2025 року термін тимчасового захисту для громадян України, який згідно з чинним законодавством закінчується 30 червня 2024 року. Продовження тимчасового захисту до 30 вересня 2025 року також пов’язане з продовженням доступу до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування, а також можливістю перебування в колективних засобах розміщення», — зазначає видання.

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Також зазначається, що поправка передбачає поставити призначення та виплату допомоги на виховання та допомоги «Добрий старт» у залежність від того, чи виконує дитина, відповідно, обов’язок щорічної дошкільної підготовки, обов’язок шкільного навчання або обов’язок навчання в дитячому садку чи школі, що належать до польської системи освіти.

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