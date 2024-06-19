На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять — Finance.ua

На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять
В Україні 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, а на будівництві вже зараз не вистачає 30−40% фахівців. У зв’язку з цим очікується, що будівельні компанії почнуть залучати трудових мігрантів — насамперед із країн з Азії та Африки. Які, до того ж готові працювати за менші гроші, ніж українці.
Про це повідомляє Forbes. Зазначається:
- за даними Конфедерації роботодавців України, за 2 роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4% - майже до 300 тис. осіб;
- як стверджує голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, у певний момент окремі компанії втратили до половини персоналу.
Вихід із ситуації керівники будівельних компаній вбачають у залученні трудових мігрантів з інших країн:
- Пакистану;
- Непалу;
- Індії;
- Бангладеш;
- Філіппін;
- країн Африки;
- Молдови;
- Узбекистану;
- Азербайджану.
При цьому наголошується: компанії схиляються до залучення іноземних працівників ще й тому, що вони не підпадають під мобілізацію. Яка стала однією з причин нестачі кадрів.
Зарплати
Крім того, іноземці готові працювати за менші гроші, ніж українці. Так, зазначається:
- зарплати різноробочих, авторемонтників, електрозварювальників, мулярів, вантажників, паркувальників стартують від 450 доларів на місяць;
- досвідчених мулярів — від 650 доларів;
- водночас, такі фахівці-українці отримують зазвичай від 900 доларів, а в умовах, що склалися, претендують і на більше.
Ба більше, констатується, наймати іноземців роботодавцям вигідніше навіть з урахуванням того, що слід подбати про їхнє офіційне працевлаштування та надати їм житло обов’язково. А також, що:
- дозвіл на 1 рік на одну особу коштує трохи більше 15 тис. грн;
- на 2 роки — близько 25 тисяч.
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