На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять — Finance.ua
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На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять

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На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять
На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять
В Україні 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, а на будівництві вже зараз не вистачає 30−40% фахівців. У зв’язку з цим очікується, що будівельні компанії почнуть залучати трудових мігрантів — насамперед із країн з Азії та Африки. Які, до того ж готові працювати за менші гроші, ніж українці.
Про це повідомляє Forbes. Зазначається:
  • за даними Конфедерації роботодавців України, за 2 роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4% - майже до 300 тис. осіб;
  • як стверджує голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, у певний момент окремі компанії втратили до половини персоналу.
Вихід із ситуації керівники будівельних компаній вбачають у залученні трудових мігрантів з інших країн:
  • Пакистану;
  • Непалу;
  • Індії;
  • Бангладеш;
  • Філіппін;
  • країн Африки;
  • Молдови;
  • Узбекистану;
  • Азербайджану.
При цьому наголошується: компанії схиляються до залучення іноземних працівників ще й тому, що вони не підпадають під мобілізацію. Яка стала однією з причин нестачі кадрів.

Зарплати

Крім того, іноземці готові працювати за менші гроші, ніж українці. Так, зазначається:
  • зарплати різноробочих, авторемонтників, електрозварювальників, мулярів, вантажників, паркувальників стартують від 450 доларів на місяць;
  • досвідчених мулярів — від 650 доларів;
  • водночас, такі фахівці-українці отримують зазвичай від 900 доларів, а в умовах, що склалися, претендують і на більше.
Ба більше, констатується, наймати іноземців роботодавцям вигідніше навіть з урахуванням того, що слід подбати про їхнє офіційне працевлаштування та надати їм житло обов’язково. А також, що:
  • дозвіл на 1 рік на одну особу коштує трохи більше 15 тис. грн;
  • на 2 роки — близько 25 тисяч.
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За матеріалами:
Обозреватель
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