На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять — Finance.ua

На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять Сьогодні 20:00 — Нерухомість

На українських будівництвах працюватимуть мігранти з Азії та Африки: які зарплати їм платять

В Україні 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, а на будівництві вже зараз не вистачає 30−40% фахівців. У зв’язку з цим очікується, що будівельні компанії почнуть залучати трудових мігрантів — насамперед із країн з Азії та Африки. Які, до того ж готові працювати за менші гроші, ніж українці.

Про це повідомляє Forbes . Зазначається:

за даними Конфедерації роботодавців України, за 2 роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4% - майже до 300 тис. осіб;

як стверджує голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, у певний момент окремі компанії втратили до половини персоналу.

Вихід із ситуації керівники будівельних компаній вбачають у залученні трудових мігрантів з інших країн:

Пакистану;

Непалу;

Індії;

Бангладеш;

Філіппін;

країн Африки;

Молдови;

Узбекистану;

Азербайджану.

При цьому наголошується: компанії схиляються до залучення іноземних працівників ще й тому, що вони не підпадають під мобілізацію. Яка стала однією з причин нестачі кадрів.

Зарплати

Крім того, іноземці готові працювати за менші гроші, ніж українці. Так, зазначається:

зарплати різноробочих, авторемонтників, електрозварювальників, мулярів, вантажників, паркувальників стартують від 450 доларів на місяць;

досвідчених мулярів — від 650 доларів;

водночас, такі фахівці-українці отримують зазвичай від 900 доларів, а в умовах, що склалися, претендують і на більше.

Ба більше, констатується, наймати іноземців роботодавцям вигідніше навіть з урахуванням того, що слід подбати про їхнє офіційне працевлаштування та надати їм житло обов’язково. А також, що:

дозвіл на 1 рік на одну особу коштує трохи більше 15 тис. грн;

на 2 роки — близько 25 тисяч.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.