Рейтинг лучших городов для удаленной работы — Finance.ua

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Рейтинг лучших городов для удаленной работы

Мир
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Рейтинг лучших городов для удаленной работы
Рейтинг лучших городов для удаленной работы, freepik.com
Глобальная HR-платформа для распределенных команд Remote.com составила список лучших городов для удаленной работы на основе таких факторов как качество жизни, безопасность, интернет-инфраструктура и путешествия. Украины в этом рейтинге нет.
Рейтинг охватывает 100 городов в разных уголках мира, и, кроме упомянутых критериев, также учитывает текущие экономические факторы, такие как инфляция и наличие визы «цифрового кочевника», которая сейчас доступна в более чем 50 странах.

Топ-10 лучших городов для удаленной работы по версии Remote.com

  1. Мадрид, Испания.
  2. Мадейра, Португалия.
  3. Торонто, Канада.
  4. Окленд, Новая Зеландия.
  5. Токио, Япония.
  6. Париж, Франция.
  7. Портленд, штат Мэн, США.
  8. Тайбэй, Тайвань.
  9. Стокгольм, Швеция.
  10. Рейкьявик, Исландия.
«Мадрид предлагает идеальное сочетание классического искусства, архитектуры и кухни, а также идеальные условия для удаленного работника, посещающего Испанию. Расположенный между горами Гвадаррама и реками Пиренейского полуострова, Мадрид славится сочетанием средневековой романтики и современной изысканности. Потрясающие виды, галереи, рестораны, кафе и бурная ночная жизнь заставляют 3-миллионный город гудеть дольше, чем вы можете заснуть», — объясняют свой выбор победителя в Remote.com.
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В рейтинге также отмечают, что мадридцы «религиозно обожают футбол», ведь город является домом для известных клубов «Атлетико» и «Реал Мадрид».
«Независимо от того, как долго вы планируете здесь находиться, Мадрид всегда гостеприимный благодаря низким налогам и щедрым визам, ориентированным на фрилансеров и удаленных работников», — говорится в примечании.
Интересно, что замыкают сотню самых лучших городов для удаленной работы преимущественно города Восточной Европы. Венгерский Будапешт оказался на 90 месте, столица Чехии Прага — на 94, Варшава (Польша) — 96, Братислава (Словакия) — 98, а на последнем месте оказался Вильнюс (Литва).
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Что касается последнего, в Remote.com указывают, что это «красивый и исторический», но малоизвестный город.
«Безопасный и пешеходный, этот европейский город также очень доступен по сравнению с остальной Европой и может похвастаться одной из самых низких налоговых ставок. В городе проживает много экспатов, что делает его привлекательным для цифровых кочевников. Его расположение позволяет легко путешествовать в другие страны», — указывают авторы рейтинга.
По их мнению, жители Вильнюса имеют тенденцию быть сдержанными и формальными, а население в подавляющем большинстве являются католиками.
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Все больше людей ищут способы сделать работу как можно более удобной, причем многие из них выбирают удаленную работу или ищут возможность работать в режиме короткой рабочей недели. Для тех, кто планирует переехать в любую европейскую страну в 2024 году, SchengenVisaInfo.com составил список лучших направлений ЕС, которые нацелены на сбалансированную профессиональную жизнь и где введены четырехдневные рабочие недели.
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По материалам:
dev.ua
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