Рейтинг лучших городов для удаленной работы — Finance.ua

Рейтинг лучших городов для удаленной работы
Глобальная HR-платформа для распределенных команд Remote.com составила список лучших городов для удаленной работы на основе таких факторов как качество жизни, безопасность, интернет-инфраструктура и путешествия. Украины в этом рейтинге нет.
Рейтинг охватывает 100 городов в разных уголках мира, и, кроме упомянутых критериев, также учитывает текущие экономические факторы, такие как инфляция и наличие визы «цифрового кочевника», которая сейчас доступна в более чем 50 странах.
Топ-10 лучших городов для удаленной работы по версии Remote.com
- Мадрид, Испания.
- Мадейра, Португалия.
- Торонто, Канада.
- Окленд, Новая Зеландия.
- Токио, Япония.
- Париж, Франция.
- Портленд, штат Мэн, США.
- Тайбэй, Тайвань.
- Стокгольм, Швеция.
- Рейкьявик, Исландия.
«Мадрид предлагает идеальное сочетание классического искусства, архитектуры и кухни, а также идеальные условия для удаленного работника, посещающего Испанию. Расположенный между горами Гвадаррама и реками Пиренейского полуострова, Мадрид славится сочетанием средневековой романтики и современной изысканности. Потрясающие виды, галереи, рестораны, кафе и бурная ночная жизнь заставляют 3-миллионный город гудеть дольше, чем вы можете заснуть», — объясняют свой выбор победителя в Remote.com.
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В рейтинге также отмечают, что мадридцы «религиозно обожают футбол», ведь город является домом для известных клубов «Атлетико» и «Реал Мадрид».
«Независимо от того, как долго вы планируете здесь находиться, Мадрид всегда гостеприимный благодаря низким налогам и щедрым визам, ориентированным на фрилансеров и удаленных работников», — говорится в примечании.
Интересно, что замыкают сотню самых лучших городов для удаленной работы преимущественно города Восточной Европы. Венгерский Будапешт оказался на 90 месте, столица Чехии Прага — на 94, Варшава (Польша) — 96, Братислава (Словакия) — 98, а на последнем месте оказался Вильнюс (Литва).
Что касается последнего, в Remote.com указывают, что это «красивый и исторический», но малоизвестный город.
«Безопасный и пешеходный, этот европейский город также очень доступен по сравнению с остальной Европой и может похвастаться одной из самых низких налоговых ставок. В городе проживает много экспатов, что делает его привлекательным для цифровых кочевников. Его расположение позволяет легко путешествовать в другие страны», — указывают авторы рейтинга.
По их мнению, жители Вильнюса имеют тенденцию быть сдержанными и формальными, а население в подавляющем большинстве являются католиками.
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