Почему у удаленных работников самый высокий уровень ощущения одиночества — исследование
Кризис одиночества имеет серьезные последствия как для работников, так и для работодателей.
Об этом пишет work.ua, начиная с исследования, которое провела американская платформа для опроса сотрудников Perceptyx.
4 из десяти работников испытывают одиночество на работе. Мужчины и руководители высшего звена страдают от одиночества чаще, чем женщины и менеджеры среднего уровня.
Также одиночество больше всего ощущает молодежь: «зуммеры» и поколение Y (миллениалы) считают себя более изолированными, чем представители поколения X или «бумеров».
Одинокие работники были более склонны к:
- отсутствию заинтересованности в работе — в 1,5 раза;
- проблемам с производительностью — в 4,5 раза;
- трудностям со сном и использование нездоровых методов, чтобы справиться со стрессом; плохо обращались с семьей и друзьями — от 4 до 6 раз.
Как решить проблему
Возвращение в офис не решит проблему. Согласно исследованию, у удаленных работников самый высокий уровень одиночества, но только 35% из них считают, что больше времени в офисе улучшит их состояние.
В то же время гибридные работники, которые посещают офис несколько раз в неделю и остальное время находятся дома — менее одиноки.
Онлайн-встречи могут только обострить ситуацию. Работники с переполненным встречами графиком были более склонны к ощущению высокого уровня одиночества.
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«Наше исследование показывает, что чем больше у вас встреч, тем более одиноко вы чувствуете себя. Это может показаться парадоксальным, но удивительного здесь ничего нет. Многие организации загрузили график удаленных и гибридных работников. Последние говорят, просто пребывание на встрече совсем не создает желаемую связь между коллегами, а наоборот, вызывает чувство изолированности и одиночества», — сказала Эмили Киллхэм, аналитика по управлению персоналом в Perceptyx.
Вместо того чтобы активно возвращать работников в офис или увеличивать количество онлайн-встреч, Perceptyx рекомендует работодателям сосредоточиться на качестве взаимоотношений между работниками.
Справка Finance.ua:
- Напомним о трендах в 2022 году: работодатели продолжили переводить работников на дистанционную работу и улучшать им условия труда. Кроме того, сохранится тренд на официальное трудоустройство с белой зарплатой.
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