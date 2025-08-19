Рада одобрила в первом чтении законопроект о выплате 50 тыс. грн за рождение ребенка — Finance.ua

Рада одобрила в первом чтении законопроект о выплате 50 тыс. грн за рождение ребенка Сегодня 16:18 — Казна и Политика

Рада одобрила в первом чтении законопроект о выплате 50 тыс. грн за рождение ребенка

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13532 , предусматривающий изменения в выплатах и поддержке семей во время беременности и после рождения ребенка. За документ проголосовали 290 депутатов.

Основные положения законопроекта

Ежемесячная поддержка для беременных. Женщины без страхового стажа (официального трудоустройства) смогут получать 7000 грн ежемесячно во время беременности.

Помощь при рождении. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 тысяч гривен. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн и частично выплачивалась ежемесячно. Теперь деньги будут давать одной суммой.

Пособие на ребенка до года. Мать, отец, бабушка или дедушка, которые остаются дома с ребенком до 1 года, будут получать 7000 грн в месяц.

«Пакет малыша». Набор вещей для новорожденных останется прежним, но его можно будет заказать уже с 36-й недели беременности, а не только после рождения ребенка.

«єЯсла» для работающих родителей. Если родитель выходит на работу после того, как ребенку исполнился год, государство будет компенсировать расходы на детсад (до 8000 грн в месяц). Если же один из родителей остается дома с ребенком, за него будет платиться ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.

«Пакет школьника». Предусмотрена единовременная выплата в 5000 грн для каждого первоклассника. Эти деньги можно будет использовать для приобретения необходимых вещей в школу. Выплата будет предоставляться вне зависимости от дохода семьи.

Напомним, в 2024 году обновили «пакет малыша». В обновленный «пакет малыша» добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды маленького размера, из которого малыши быстро вырастают.

Кроме того, содержимое «Пакета малыша» планируют пересмотреть в 2026 году.

18 августа в «Дія» стартовала подача заявлений по программе «Пакет школьника». Родители могут получить 5 000 грн на покупку школьных принадлежностей и одежды и обуви для ребенка, который в этом году идет в первый класс. Оформить помощь можно не только в «Дія», но и в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

