«Налог на Google» принес Украине более 13 млрд грн в 2025 году
С начала года в бюджет поступило более 13,2 млрд грн «налога на Google».
Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Компании-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили в бюджет:
- 136,0 млн евро;
- 165,2 млн долларов.
Самые большие суммы налога уплатили:
- Apple;
- Google;
- Valve;
- Meta;
- Sony;
- Etsy;
- Netflix;
- Wargaming.
С начала года налогоплательщиками стали 7 новых нерезидентов. В целом на данный момент зарегистрировано 143 нерезидента.
«Такой подход обеспечивает равные правила работы для международных и украинских компаний и создает прозрачный цифровой рынок. Стабильные поступления налога работают на оборону страны, критическую инфраструктуру, финансовую стабильность», — отметила Карнаух.
