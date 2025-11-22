«Налог на Google» принес Украине более 13 млрд грн в 2025 году Сегодня 07:34 — Казна и Политика

«Налог на Google» принес Украине более 13 млрд грн в 2025 году

С начала года в бюджет поступило более 13,2 млрд грн «налога на Google».

Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Компании-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили в бюджет:

136,0 млн евро;

165,2 млн долларов.

Самые большие суммы налога уплатили:

Apple;

Google;

Valve;

Meta;

Sony;

Etsy;

Netflix;

Wargaming.

С начала года налогоплательщиками стали 7 новых нерезидентов. В целом на данный момент зарегистрировано 143 нерезидента.

«Такой подход обеспечивает равные правила работы для международных и украинских компаний и создает прозрачный цифровой рынок. Стабильные поступления налога работают на оборону страны, критическую инфраструктуру, финансовую стабильность», — отметила Карнаух.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в большинстве стран, в частности в ЕС, налоги на доходы физлиц имеют прогрессивную структуру, то есть ставка налога растет с ростом заработка. Следовательно, самая высокая установленная ставка налога применяется к доходу, попадающему в высшую налоговую категорию. Например, в каждом государстве существует 5 налоговых категорий, а максимальная ставка налога на доходы в 50% имеет порог 1 миллион евро. Например, по состоянию на 2025 год максимальная ставка налога на доходы физических лиц установлена ​​в Дании. Она составляет 55,9%.

