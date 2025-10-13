Какие компании уплатили наибольшее «налога на Google»: данные ГНС Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Какие компании уплатили наибольшее «налога на Google»: данные ГНС

За девять месяцев этого года международные компании — нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили 10,6 млрд грн так называемого «налога на Google».

Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

«Фиксируем положительную динамику по сравнению с соответствующим периодом 2024 года: на 13 человек увеличилось количество зарегистрированных плательщиков, на 2,5 млрд грн выросла сумма налоговых обязательств», — добавила она.

Крупнейшие плательщики этого года:

Apple,

Google,

Valve,

Meta,

Sony,

Etsy,

Netflix,

Wargaming,

Bolt,

OpenAI,

Ebay и т. д.

В целом, с 1 января 2022 года в Украине зарегистрирован 141 плательщик НДС среди лиц — нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.

«Прозрачные правила работы для всех — и украинских компаний, и глобальных гигантов. Это то, что реально меняет налоговую культуру, укрепляет доверие каждого налогоплательщика и, соответственно, способствует увеличению поступлений. Справедливые условия конкуренции — один из основных запросов бизнеса, особенно в условиях войны. И наша задача, чтобы украинский бизнес не был в худших условиях, чем мировые компании», — подчеркнула Карнаух.

Напомним, обязанность регистрации возникает, если за последние 12 месяцев общая сумма поставки превышает 1 млн гривен.

