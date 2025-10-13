0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие компании уплатили наибольшее «налога на Google»: данные ГНС

Казна и Политика
8
Какие компании уплатили наибольшее «налога на Google»: данные ГНС
Какие компании уплатили наибольшее «налога на Google»: данные ГНС
За девять месяцев этого года международные компании — нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили 10,6 млрд грн так называемого «налога на Google».
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
«Фиксируем положительную динамику по сравнению с соответствующим периодом 2024 года: на 13 человек увеличилось количество зарегистрированных плательщиков, на 2,5 млрд грн выросла сумма налоговых обязательств», — добавила она.
Крупнейшие плательщики этого года:
  • Apple,
  • Google,
  • Valve,
  • Meta,
  • Sony,
  • Etsy,
  • Netflix,
  • Wargaming,
  • Bolt,
  • OpenAI,
  • Ebay и т. д.
В целом, с 1 января 2022 года в Украине зарегистрирован 141 плательщик НДС среди лиц — нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.
Читайте также
«Прозрачные правила работы для всех — и украинских компаний, и глобальных гигантов. Это то, что реально меняет налоговую культуру, укрепляет доверие каждого налогоплательщика и, соответственно, способствует увеличению поступлений. Справедливые условия конкуренции — один из основных запросов бизнеса, особенно в условиях войны. И наша задача, чтобы украинский бизнес не был в худших условиях, чем мировые компании», — подчеркнула Карнаух.
Напомним, обязанность регистрации возникает, если за последние 12 месяцев общая сумма поставки превышает 1 млн гривен.
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems