«Сделано в Украине»: ужесточены требования к публичным закупкам (основные изменения)
Правительство усилило требования к включению товаров в перечень с подтвержденной степенью локализации, который используется в публичных закупках через систему Prozorro.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Какие изменения
Теперь производители, которые хотят продавать свою продукцию государству, для участия в тендерах должны предоставлять больше документов, подтверждающих наличие минимум 25% украинской составляющей в себестоимости их продукции.
Новые требования к производителям
Чтобы товар был включен в список с подтвержденной степенью локализации (в 2025 году это 25%), производитель должен подать:
- копию налогового приложения 4ДФ за предыдущий год (с данными о доходах, налогах, военном сборе, ЕСВ);
- справку о технологических операциях, осуществляемых на производстве;
- копию протокола испытаний образца товара, выданного аккредитованной лабораторией;
- подтверждение наличия материально-технической базы, оборудования и персонала.
Новые полномочия
Кроме того, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины теперь имеет новые полномочия:
- проверять полноту и достоверность информации, предоставленной производителями;
- анализировать документы, из которых товары включены в перечень;
- производить автоматизированную проверку заявок через веб-портал;
- информировать комиссию по рассмотрению вопросов деятельности электронной системы закупок при выявлении несоответствий.
Напомним, локализация в публичных закупках — это требование минимальной доли украинской составляющей в себестоимости закупаемых товаров в соответствии с Законом «О публичных закупках».
В 2025 году — не менее 25%, в 2026 году — 30%.
В дальнейшем требование будет расти на 5% ежегодно, пока не достигнет 40%. Оно обеспечивает направление государственных средств на поддержку национального производства, создание рабочих мест и развитие промышленности.
Цель
Требование локализации — это составная часть политики развития украинских производителей «Сделано в Украине», инициированной Президентом Украины. Цель политики: стимулирование реального сектора экономики, развитие промышленности, инвестиций и несырьевого экспорта.
