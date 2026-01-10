В декабре в общий фонд госбюджета поступило более 329 млрд грн
В декабре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 329,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
По итогам месяца поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 91,3 млрд грн, в том числе:
- 38,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 28,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 41,5 млрд грн, возмещено — 13,4 млрд грн);
- 12,5 млрд грн — акцизный налог;
- 7,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 4 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 75 млрд гривен.
Кроме того, в общий фонд государственного бюджета в декабре поступили средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 149,2 млрд грн.
По итогам декабря 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 520 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, по состоянию на 29 декабря, 63,8 млрд грн в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
Поделиться новостью
Также по теме
В декабре в общий фонд госбюджета поступило более 329 млрд грн
Санкционные активы: сколько средств получил фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год — Минобороны
Сколько денег украинцы направили на уплату военного сбора в 2025 году (инфографика)
НБУ приближает банковское регулирование Украины к стандартам ЕС
В Нацбанке объяснили, потребует ли дополнительных расходов замена названия монет «копейка» на «шаг»