В декабре в общий фонд госбюджета поступило более 329 млрд грн Сегодня 07:13 — Казна и Политика

В декабре в общий фонд госбюджета поступило более 329 млрд грн

В декабре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 329,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По итогам месяца поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 91,3 млрд грн, в том числе:

38,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

28,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 41,5 млрд грн, возмещено — 13,4 млрд грн);

12,5 млрд грн — акцизный налог;

7,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

4 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 75 млрд гривен.

Кроме того, в общий фонд государственного бюджета в декабре поступили средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 149,2 млрд грн.

По итогам декабря 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 520 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, по состоянию на 29 декабря, 63,8 млрд грн в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.