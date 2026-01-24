0 800 307 555
В 2025 году на соцвыплаты направили более 400 млрд грн

406,4 млрд грн – столько направили на соцвыплаты в 2025 году
В прошлом году на социальные выплаты и пенсионные обязательства, обеспечиваемые Минсоцполитикой, из госбюджета было направлено 406,4 млрд гривен.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Как распределили средства

За счет этих средств была обеспечена, в частности, выплата пенсий, надбавок и повышений к пенсиям (241,8 млрд грн).
На социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, было направлено 83,8 млрд грн, из которых более 17,8 млрд грн — на «Зимнюю поддержку 2025», а 66 млрд грн — на поддержку граждан, в том числе почти 1,1 млн внутренне перемещенных лиц.
Также из общей суммы профинансированы:
  • предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам (2,8 млн домохозяйств) — на 35,9 млрд грн;
  • социальная защита детей и семьи (почти 623 тыс. получателей) — на 22,6 млрд грн;
  • поддержка более 166,2 тыс. малообеспеченных семей — на 14,9 млрд грн;
  • социальная защита лиц с инвалидностью — на 7,4 млрд грн.
«В 2025 году, благодаря сотрудничеству с международными партнерами, обеспечено стабильное финансирование ключевых социальных расходов государственного бюджета. Наши граждане получили своевременно и в назначенных им объемах социальные выплаты и пенсии. Задолженность по таким выплатам отсутствует», — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Он отметил, что в этом году, согласно бюджету-2026, продолжается финансирование пенсий, льгот и жилищных субсидий, пособия внутренне перемещенным лицам, а также меры по социальной защите лиц с инвалидностью и поддержке граждан в сложных жизненных обстоятельствах.
По материалам:
Укрінформ
