Активи будут работать на возрождении Украины

Правительство упрощает продажу санкционного имущества россиян — эти активы должны работать на восстановлении Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ключевые изменения

Теперь права требования к кредитам можно включать в соответствующий актив и продавать вместе с ним как единый пакет.

Если первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион с меньшей ценой, а далее аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволяет ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления.

Вместе с тем подтвердили перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи.

На аукционе будут выставлены корпоративные права 26 объектов:

включая ООО «Инвестиционный союз „Лыбидь“ (ТЦ Оушен Плаза), ООО „Николаевский глиноземный завод“, ООО „Калушский трубный завод“, ООО „АМСТЕЛ-СКИ“ (гостиница в Буковеле), ООО „Демуринский горно-обогатительный комбинат“, ООО „Монопольный завод“ производственный алюминиевый комбинат» и другими активами.

Аукционы начинаются уже в марте.

Все полученные средства идут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и работают над восстановлением инфраструктуры, экономики и поддержки людей.

