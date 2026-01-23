Правительство упрощает продажу санкционного имущества россиян
Правительство упрощает продажу санкционного имущества россиян — эти активы должны работать на восстановлении Украины.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Ключевые изменения
Теперь права требования к кредитам можно включать в соответствующий актив и продавать вместе с ним как единый пакет.
Если первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион с меньшей ценой, а далее аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволяет ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления.
Вместе с тем подтвердили перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи.
На аукционе будут выставлены корпоративные права 26 объектов:
- включая ООО «Инвестиционный союз „Лыбидь“ (ТЦ Оушен Плаза), ООО „Николаевский глиноземный завод“, ООО „Калушский трубный завод“, ООО „АМСТЕЛ-СКИ“ (гостиница в Буковеле), ООО „Демуринский горно-обогатительный комбинат“, ООО „Монопольный завод“ производственный алюминиевый комбинат» и другими активами.
Аукционы начинаются уже в марте.
Все полученные средства идут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и работают над восстановлением инфраструктуры, экономики и поддержки людей.
