Украина и Румыния построят новую дорогу до границы

Проект предусматривает строительство скоростной дороги Сучава – Сирет.

Украина и Румыния согласовали реализацию совместного инфраструктурного проекта по развитию пограничного сообщения в направлении «Порубное — Сирет». Соответствующий протокол подписан для синхронизации решений по обе стороны границы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Проект предусматривает строительство скоростной дороги Сучава-Сирет (часть автомагистрали A7) на территории Румынии с непосредственным выходом к украинской границе, а также модернизацию украинского участка дороги в направлении Черновцов.

Именно развитие подъездной инфраструктуры с украинской стороны определено ключевым элементом, поскольку оно напрямую влияет на пропускную способность пункта пропуска «Порубное — Сирет».

Основные компоненты проекта:

расширение украинского участка дороги от границы в направлении Черновцов до двух полос движения в каждом направлении;

синхронизация подъездов и логистических решений с новым скоростным участком Сучава — Сирет (A7) на румынской стороне;

подготовка инфраструктуры к росту транспортных потоков после завершения строительства.

Ожидается, что реализация проекта обеспечит более быстрое и безопасное движение транспорта, уменьшит пробки на границе и усилит интеграцию украинской транспортной сети с европейской.

Параллельно уже начато расширение пункта пропуска «Порубное» для грузового транспорта. До конца года планируется увеличить его пропускную способность путем реконструкции и увеличения количества полос движения.

