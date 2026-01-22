Украина и Румыния построят новую дорогу до границы
Украина и Румыния согласовали реализацию совместного инфраструктурного проекта по развитию пограничного сообщения в направлении «Порубное — Сирет». Соответствующий протокол подписан для синхронизации решений по обе стороны границы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Проект предусматривает строительство скоростной дороги Сучава-Сирет (часть автомагистрали A7) на территории Румынии с непосредственным выходом к украинской границе, а также модернизацию украинского участка дороги в направлении Черновцов.
Именно развитие подъездной инфраструктуры с украинской стороны определено ключевым элементом, поскольку оно напрямую влияет на пропускную способность пункта пропуска «Порубное — Сирет».
Основные компоненты проекта:
- расширение украинского участка дороги от границы в направлении Черновцов до двух полос движения в каждом направлении;
- синхронизация подъездов и логистических решений с новым скоростным участком Сучава — Сирет (A7) на румынской стороне;
- подготовка инфраструктуры к росту транспортных потоков после завершения строительства.
Ожидается, что реализация проекта обеспечит более быстрое и безопасное движение транспорта, уменьшит пробки на границе и усилит интеграцию украинской транспортной сети с европейской.
Параллельно уже начато расширение пункта пропуска «Порубное» для грузового транспорта. До конца года планируется увеличить его пропускную способность путем реконструкции и увеличения количества полос движения.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина и Румыния построят новую дорогу до границы
«Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбек» расширены: какие торговые сети присоединились
Украина увеличила импорт электрогенераторов и аккумуляторов в 2025 году
Финансовый мониторинг: НБУ дал советы по выявлению признаков компаний-оболочек
Минэкономики назвало отрасль, которая платит больше всего налогов
Украина вышла на финальную стадию вступления в Евросоюз: что дальше