Почему МВФ требует убрать субсидии: эксперт рассказал, по кому это ударит в первую очередь Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Почему МВФ требует убрать субсидии: эксперт рассказал, по кому это ударит в первую очередь

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина может стать «экономическим львом Европы», но для этого нужно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления.

Соучредителем Института энергетических стратегий эксперт Юрий Корольчук объяснил, что это будет означать для украинцев, пишет УНН.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 20 января на полях Давоса заявила, что Украина способна стать «экономическим львом Европы», однако для этого должна ускорить реформы и постепенно отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления.

Она также отметила необходимость более справедливого распределения налогового бремени, устранение барьеров для частного сектора, решение дефицита рабочей силы и приближение вступления в ЕС как ключевого магнита для экономического роста.

Что МВФ требует от Украины после войны

Георгиева говорила об отмене субсидирования и электроэнергии и отоплении в Давосе во время дискуссии «Украина: на передовой будущего», организованной Фондом Виктора Пинчука на полях Всемирного экономического форума.

В числе ключевых незавершенных дел страны она назвала энергетические и коммунальные субсидии. Электроэнергия и отопление до сих пор частично субсидируются, и, по ее словам, от этого нужно постепенно отказываться, учитывая состояние государственных финансов. Параллельно, по мнению главы МВФ, Украине следует работать над более справедливым распределением налоговой нагрузки, хоть это и сложно.

Читайте также Украина должна отменить субсидии и реформировать налоговую систему — МВФ

Пример Болгарии

Там после падения коммунизма эйфорию быстро сменила жесткая реальность, а восстановление экономики требовало болезненных решений и жертв.

Чиновница подчеркнула, что официальному Киеву нужно устранять барьеры для развития частного сектора.

Важнейшими факторами Георгиева назвала безопасность и рабочую силу. Более того: по ее словам, во время недавней встречи с бизнесом в Киеве часть предпринимателей поставила проблему доступа к работникам даже выше вопроса безопасности. МВФ, по ее словам, готов помогать в практических вещах: стимулировании возвращения украинцев домой, уменьшении структурной безработицы и интеграции ветеранов в рынок труда.

Субсидии как политический маркер послевоенной экономики

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объясняет: заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о необходимости избавиться от субсидирования электроэнергии и газа для Украины прозвучало не как технический совет, а как четкий политический месседж.

Эксперт, комментируя содержание заявления, прямо указывает: слова Георгиевой не просты и имеют под собой конкретный посыл, причем адресованный не только правительству, но и шире: властям, правительству, следующему, президенту следующему, о том, что это надо прикрывать.

Что именно понимают под «субсидированием»

Ключевая путаница в дискуссии о субсидиях состоит в том, что в публичном пространстве этим словом называют и адресные жилищные субсидии, и льготы, и механизмы ПСО и разницу между рыночной ценой и тарифом для населения — говорит он.

Юрий Корольчук очерчивает базовую трактовку, которая, по его мнению, имела в виду глава МВФ: в первую очередь речь идет о так называемой разнице в тарифах.

«Речь идет о ситуации, когда есть условный рыночный тариф, и есть тариф для населения, ниже его», — говорит он.

Важный момент: даже если субсидирование уменьшилось по сравнению с довоенными периодами, это не означает, что МВФ перестанет давить на Украину на этот счет.

Эксперт напоминает, что 10−15 лет назад перекрестное субсидирование составило около 4 млрд долларов по рынку в Украине. Сейчас же, по его оценке, объем меньше: речь идет о максимуме 2 млрд долларов.

Им можно, нам — нет

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук утверждает: в Европе правительства могут предоставлять своим гражданам льготы и субсидии. Но у Украины это имеет все шансы не сработать.

Пример Франции.

«У них 30 млрд евро ушло на дотации для рынка электроэнергии и газа. Кроме того, примерно 10 млрд евро ушло на население» — иллюстрирует ситуацию Корольчук.

Пример Польши.

«У них есть угольный сектор очень большой, и Европа их „давит“. А поляки стоят до последнего, при этом дотируют эту угольную отрасль и оказывают поддержку домохозяйствам, которые отапливают жилье углем», — говорит эксперт в области энергетики.

На что МВФ будет реально давить

С точки зрения эксперта давление Фонда будет направлено в две стороны:

Первая — это сворачивание перекрестного субсидирования (разницы между тарифом и рынком).

Вторая — сокращение количества получателей субсидий и льгот. Юрий Корольчук прямо прогнозирует:

«МВФ будет давить, чтобы отказывались от перекрестного субсидирования и сокращали дальше получателей льгот и получателей субсидий. В этом контексте он актуализирует опыт 2015 — 2016 годов, когда 7,5 миллиона домохозяйств получали субсидии, после чего количество получателей постепенно уменьшали».

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.