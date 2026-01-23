0 800 307 555
ру
Пакет процветания для Украины: фон дер Ляен назвала 5 столпов

Казна и Политика
26
Фон дер Ляєн назвала 5 столпов
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила прогресс в работе над Пакетом процветания для Украины — этот документ уже почти завершен.
Заявление прозвучало на пресс-конференции после неформальной встречи лидеров ЕС по поводу трансатлантических отношений, сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.
Читайте также
«Как вы знаете, гарантии безопасности, которые мы обсуждали, среди прочего, на Парижской встрече 6 января принесли хороший прогресс. И теперь мы ждем ответа россии», — сказала фон дер Ляен.
По ее словам, соглашение между Украиной и Соединенными Штатами относительно единой, объединенной системы процветания близко к достижению.
«Похоже, что мы можем усилить процветание Украины, как только будет достигнуто прекращение огня или мира», — предположила глава Еврокомиссии.
Фон дер Ляен поделилась деталями: «Мы говорим о едином документе, который представляет коллективное видение украинцев, американцев и Европы по послевоенному будущему Украины».
Пакет опирается на оценку потребностей, проведенную Всемирным банком, и предлагает решение, построенное вокруг пяти столпов.
  • Первый — это повышение производительности путем реформ, благоприятных для бизнеса, и усиление рыночной конкуренции.
  • Второй столп касается ускорения интеграции Украины в единый рынок ЕС путем реформ в ключевых секторах экономики.
  • Третий — это значительное увеличение инвестиций, отметила президент Еврокомиссии, добавив, что инвестиционная рамка для нашей страны, которая является частью Украинского фонда ЕС, уже действует.
  • Четвертый столп касается усиления координации доноров, поскольку требуются не только государственные средства, но и частные инвестиции. В этом контексте она напомнила об уже существующем инструменте — Платформе доноров для Украины, объединяющей страны G7, Европейскую комиссию и других партнеров.
  • Пятый столп касается фундаментальных реформ — это укрепление верховенства права, активизация антикоррупционных усилий и модернизация государственного управления.
«Это соглашение о рамочной программе процветания — очень важная веха. Как я уже сказала, мы почти завершили работу. Сейчас мы активно готовим будущее Украины как современной суверенной и свободной страны, и это мощный сигнал нашему храброму соседу и партнеру в трудные времена», — подчеркнула фон дер Ляен.
Отдельно она указала, что в то время как россия усиливает удары, ЕС наращивает поддержку Украины: «На этой неделе мы поставляем 447 аварийных генераторов… для восстановления электроснабжения больниц, укрытий и критически важных служб».
По материалам:
Укрінформ
