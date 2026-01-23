Пакет процветания для Украины: фон дер Ляен назвала 5 столпов Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила прогресс в работе над Пакетом процветания для Украины — этот документ уже почти завершен.

Заявление прозвучало на пресс-конференции после неформальной встречи лидеров ЕС по поводу трансатлантических отношений, сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Как вы знаете, гарантии безопасности, которые мы обсуждали, среди прочего, на Парижской встрече 6 января принесли хороший прогресс. И теперь мы ждем ответа россии», — сказала фон дер Ляен.

По ее словам, соглашение между Украиной и Соединенными Штатами относительно единой, объединенной системы процветания близко к достижению.

«Похоже, что мы можем усилить процветание Украины, как только будет достигнуто прекращение огня или мира», — предположила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляен поделилась деталями: «Мы говорим о едином документе, который представляет коллективное видение украинцев, американцев и Европы по послевоенному будущему Украины».

Пакет опирается на оценку потребностей, проведенную Всемирным банком, и предлагает решение, построенное вокруг пяти столпов.

Первый — это повышение производительности путем реформ, благоприятных для бизнеса, и усиление рыночной конкуренции.

Второй столп касается ускорения интеграции Украины в единый рынок ЕС путем реформ в ключевых секторах экономики.

Третий — это значительное увеличение инвестиций, отметила президент Еврокомиссии, добавив, что инвестиционная рамка для нашей страны, которая является частью Украинского фонда ЕС, уже действует.

Четвертый столп касается усиления координации доноров, поскольку требуются не только государственные средства, но и частные инвестиции. В этом контексте она напомнила об уже существующем инструменте — Платформе доноров для Украины, объединяющей страны G7, Европейскую комиссию и других партнеров.

Пятый столп касается фундаментальных реформ — это укрепление верховенства права, активизация антикоррупционных усилий и модернизация государственного управления.

«Это соглашение о рамочной программе процветания — очень важная веха. Как я уже сказала, мы почти завершили работу. Сейчас мы активно готовим будущее Украины как современной суверенной и свободной страны, и это мощный сигнал нашему храброму соседу и партнеру в трудные времена», — подчеркнула фон дер Ляен.

Отдельно она указала, что в то время как россия усиливает удары, ЕС наращивает поддержку Украины: «На этой неделе мы поставляем 447 аварийных генераторов… для восстановления электроснабжения больниц, укрытий и критически важных служб».

