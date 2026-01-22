Украина вышла на финальную стадию вступления в Евросоюз: что дальше
Украина находится на финальной стадии вступления в Европейский Союз.
Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.
При этом все страны, успешно присоединившиеся к ЕС, после достижения этой стадии обычно завершали процесс максимум за 2−3-роки.
Реформы
По оценке вице-премьера, при интенсивной работе Украина может выполнить основной объем реформ в 2026—2027 годах.
«Вполне реально завершить это через два года. Если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027 года, Украина может стать членом ЕС в 2028 году», — отметил Качка.
Изменения
В то же время он признал, что отдельные сферы потребуют изменений. Наиболее сложной остается экологическая политика.
Определенные вызовы существуют и в аграрном секторе, в частности, по средствам защиты растений. ЕС за последние годы запретил ряд химических веществ, которые до сих пор используются в Украине. Резкая синхронизация регулирования, по словам Качки, может создать риски как для украинских, так и для европейских фермеров, поэтому требуется взвешенный и поэтапный подход.
Выводы
Интеграция Украины в ЕС будет иметь положительный эффект для всей Европы. «Главный вопрос в агросекторе — как выстроить общую аграрную политику» , — подчеркнул Качка.
Украина является естественным центром глобальной продовольственной безопасности, ведь производит гораздо больше еды, чем потребляет, соглашается с Уткой СЕО Kernel Евгений Осипов.
В ряде секторов продовольственной безопасности в Европе наблюдается дефицит, в частности, в сегментах пищевой кукурузы, растительных масел, подсолнечника, рапса и сои.
Статистика
В настоящее время 50% импорта кукурузы в ЕС приходится на украинскую продукцию, а доля Украины в импорте подсолнечного масла в Европу достигает почти 90%.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина вышла на финальную стадию вступления в Евросоюз: что дальше
Пакет помощи ЕС на €90 млрд покроет две трети финансового разрыва Украины — Домбровскис
Украина и Швейцария подписали Меморандум о запуске программы экономической устойчивости — детали
Украина готова продать 25% «Энергоатома» в рамках большой приватизации
Каковы прогнозы развития международной торговли в Украине
Расходы госбюджета выросли на 20% - Минфин