Украина находится на финальной стадии вступления в Европейский Союз.

Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.

При этом все страны, успешно присоединившиеся к ЕС, после достижения этой стадии обычно завершали процесс максимум за 2−3-роки.

Реформы

По оценке вице-премьера, при интенсивной работе Украина может выполнить основной объем реформ в 2026—2027 годах.

«Вполне реально завершить это через два года. Если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027 года, Украина может стать членом ЕС в 2028 году», — отметил Качка.

Изменения

В то же время он признал, что отдельные сферы потребуют изменений. Наиболее сложной остается экологическая политика.

Определенные вызовы существуют и в аграрном секторе, в частности, по средствам защиты растений. ЕС за последние годы запретил ряд химических веществ, которые до сих пор используются в Украине. Резкая синхронизация регулирования, по словам Качки, может создать риски как для украинских, так и для европейских фермеров, поэтому требуется взвешенный и поэтапный подход.

Выводы

Интеграция Украины в ЕС будет иметь положительный эффект для всей Европы. «Главный вопрос в агросекторе — как выстроить общую аграрную политику» , — подчеркнул Качка.

Украина является естественным центром глобальной продовольственной безопасности, ведь производит гораздо больше еды, чем потребляет, соглашается с Уткой СЕО Kernel Евгений Осипов.

В ряде секторов продовольственной безопасности в Европе наблюдается дефицит, в частности, в сегментах пищевой кукурузы, растительных масел, подсолнечника, рапса и сои.

Статистика

В настоящее время 50% импорта кукурузы в ЕС приходится на украинскую продукцию, а доля Украины в импорте подсолнечного масла в Европу достигает почти 90%.

