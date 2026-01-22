0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина вышла на финальную стадию вступления в Евросоюз: что дальше

Казна и Политика
110
Украина вышла на финальную стадию вступления в Евросоюз
Украина вышла на финальную стадию вступления в Евросоюз
Украина находится на финальной стадии вступления в Европейский Союз.
Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.
Читайте также
При этом все страны, успешно присоединившиеся к ЕС, после достижения этой стадии обычно завершали процесс максимум за 2−3-роки.

Реформы

По оценке вице-премьера, при интенсивной работе Украина может выполнить основной объем реформ в 2026—2027 годах.
«Вполне реально завершить это через два года. Если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027 года, Украина может стать членом ЕС в 2028 году», — отметил Качка.
Читайте также

Изменения

В то же время он признал, что отдельные сферы потребуют изменений. Наиболее сложной остается экологическая политика.
Определенные вызовы существуют и в аграрном секторе, в частности, по средствам защиты растений. ЕС за последние годы запретил ряд химических веществ, которые до сих пор используются в Украине. Резкая синхронизация регулирования, по словам Качки, может создать риски как для украинских, так и для европейских фермеров, поэтому требуется взвешенный и поэтапный подход.

Выводы

Интеграция Украины в ЕС будет иметь положительный эффект для всей Европы. «Главный вопрос в агросекторе — как выстроить общую аграрную политику» , — подчеркнул Качка.
Украина является естественным центром глобальной продовольственной безопасности, ведь производит гораздо больше еды, чем потребляет, соглашается с Уткой СЕО Kernel Евгений Осипов.
В ряде секторов продовольственной безопасности в Европе наблюдается дефицит, в частности, в сегментах пищевой кукурузы, растительных масел, подсолнечника, рапса и сои.

Статистика

В настоящее время 50% импорта кукурузы в ЕС приходится на украинскую продукцию, а доля Украины в импорте подсолнечного масла в Европу достигает почти 90%.
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems