Каков уровень сбережений и инвестиций домохозяйств в ЕС (инфографика)

Личные финансы
28
По статистике Евростата уровень сбережений домохозяйств в еврозоне снизился до 15,1% в третьем квартале 2025 года (по сравнению с 15,4% во втором квартале 2025 года).

Причины

Это объясняется более быстрым ростом потребления, чем валового дохода (соответственно +0,9% и +0,6%).
Уровень инвестиций

Этот уровень домохозяйств в еврозоне оставался стабильным на уровне 9,0% в третьем квартале 2025 года, поскольку валовое накопление основного капитала росло практически с теми же темпами, что и наличный валовой доход (соответственно +0,7% и +0,6%).
Доля прибыли бизнеса уменьшается до 39,1%
В третьем квартале 2025 года доля прибыли предприятий (нефинансовых корпораций) в еврозоне несколько уменьшилась с 39,2% до 39,1%.
Это объясняют увеличением компенсации работникам (заработная плата и социальные взносы работодателей) плюс налоги за вычетом субсидий на производство, несколько выше, чем валовая добавленная стоимость (оба показателя на уровне +1,2% после округления).
Уровень инвестиций в бизнес в еврозоне несколько вырос с 21,6% до 21,7% в третьем квартале 2025 года, поскольку валовое наращивание основного капитала предприятиями выросло на 1,6%, быстрее, чем валовая добавленная стоимость (+1,2%).
Ранее мы писали, что спрос на украинское искусство в Европе и США с каждым годом увеличивается, а цены на работы известных и современных авторов растут безумными темпами. Об этом говорится в статье Finance.ua.
Для коллекционеров это означает одно: произведения украинских художников становятся не только культурной ценностью, но и реальной инвестицией, которая через несколько лет может удвоить или даже утроить стоимость.
В то же время, с начала 2025 года на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлекли около 570 млрд грн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
