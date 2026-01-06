Украинцы наращивают инвестиции в ОВГЗ: портфель физлиц составляет уже более 110 млрд грн Сегодня 10:04 — Фондовый рынок

Украинцы наращивают инвестиции в ОВГЗ: портфель физлиц составляет уже более 110 млрд грн

С начала 2025 года на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлекли около 570 млрд грн. В условиях полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ стал вторым по объему источником финансирования бюджета после внешних заимствований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Инфографика: Минфин

Инвестиции граждан и бизнеса

Одним из ключевых итогов 2025 стал рост участия граждан в финансировании государственного бюджета. Портфель ОВГЗ в собственности физических лиц увеличился с 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн. Рост составил 33,4 млрд. грн. или 42,6%. Доля граждан в общем портфеле ОВГЗ выросла с 4,2% до 5,7%.

Росту интереса населения к ОВГЗ способствовали отсутствие налогообложения, 100%-ная государственная гарантия возврата средств и упрощенный доступ к инвестированию.

С начала полномасштабного вторжения общий объем средств, привлеченных через внутренние государственные заимствования, составляет около 2 трлн. В 2026 году Министерство финансов планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд. грн.

Бизнес в 2025 году также сохранил немаловажную роль инвесторов в ОВГЗ. Объем вкладов юридических лиц вырос со 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн, или на 34,1 млрд грн. Их доля в общем портфеле также несколько увеличилась с 9,6% до 10,8%.

Инфографика: Минфин

Крупнейшими держателями ОВГЗ в течение года оставались коммерческие банки. Их портфель составил 937,1 млрд. грн. и вырос на 51,4 млрд. грн. Портфель Национального банка Украины составил 664,5 млрд. грн. и сократился более чем на 13 млрд. грн.

Доходность и рефинансирование

В 2025 году средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ выросла с 15,98% в 2024 году до 16,24%. Средневзвешенная доходность ОВГЗ в евро составила 3,22%. Средневзвешенная доходность долларовых ОВГЗ снизилась с 4,64% до 4,17%.

Уровень рефинансирования внутреннего государственного долга в 2025 г. во всех валютах составил 118%. В гривневом сегменте этот показатель достиг 131%.

Обменные аукционы и инструменты

За год провели аукционы по обмену ОВГЗ на сумму 35 млрд грн. Это позволило уменьшить долговую нагрузку по погашению внутреннего государственного долга.

Среди валютных инструментов наибольшим спросом пользовались долларовые ОВГЗ со сроком обращения около 1,5 лет и средневзвешенной доходностью 4,17% годовых. Общий объем привлечений по таким облигациям за год составил $2,5 млрд.

Справка Finance.ua:

военные облигации можно купить у банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 грн/1000 долл. США/1000 евро;

также можно приобрести ОВГЗ через приложение Дія. Чтобы приобрести военные облигации через приложение Дія, необходимо в разделе «Услуги» выбрать военные облигации, определиться с типом облигаций под названием украинских городов или территорий, выбрать банк или брокера, ввести контактные данные, выбрать карту «єПідтримка» для получения выплат, проверить информацию, отправить запрос избранному партнеру, подписать документы;

в соответствии с Налоговым кодексом процентный доход и инвестиционная прибыль, полученные от инвестирования в государственные облигации, не включается в налогооблагаемый доход.

🔎 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.