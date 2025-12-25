Инвестиции в картины: произведения украинцев дорожают на 20−45% за год Сегодня 08:03 — Личные финансы

Инвестиции в картины: произведения украинцев дорожают на 20−45% за год

Спрос на украинское искусство в Европе и США с каждым годом увеличивается, а цены на работы известных и современных авторов растут бешеными темпами.

Для коллекционеров это означает одно: произведения украинских художников становятся не только культурной ценностью, но и реальной инвестицией, которая через несколько лет может удвоить или даже утроить стоимость.

За сколько продавались картины

Мария Примаченко:

Продажи на европейских аукционах за последние 3 года: 120 тыс. долл., 180 тыс. долл., 276 500 долл.

Рекорд: «Цветы выросли около четвертого блока» (2024) — 500 тыс. долл.

Иван Марчук:

В 2024—2025 годах более десяти работ было продано в диапазоне 55−120 тыс. долл.

Для сравнения: в 2010-х — 15−25 тыс. долл.

Анатолий Криволап:

Собственный рекорд Sotheby’s: 186 тыс. долл.

Жанна Кадырова, Сергей Майдуков, Kinder Album:

Продажи в Лондоне, Париже, Цюрихе: 7−22 тыс. евро.

На Kyiv Art Fair работа Kinder Album была продана за 19 тысяч евро.

В целом, прирост цен на молодых украинских авторов: 20−45% за год.

Графика и малые форматы: доступная точка входа

Рынок графики и малых форматов стал доступнее для начинающих — средний чек работы на бумаге или небольших масляных полотен составляет 2−9 тыс. долл.

Однако уже есть кейсы скачка за 2−3 года до 16 тыс. долларов (UA Vibes Екатерины Лихачевой, продана в 2025-м в Берлине за 14 400 евро, покупалось в 2022-м — 5 500 евро).

NFT-сегмент

Самый дорогой NFT-лот авторства Элины Березиной («Hybrid memory») был реализован в Нью-Йорке за 9 325 долл., а средний порог входа для цифровых произведений колеблется около 1−5 тыс. долл.

Разрыв между молодежью и признанными художниками сохраняется

Аналитики фиксируют: кейсовый разрыв между молодыми художниками и маститыми именами сохраняется. Если произведения Андрея Дричука или Романа Минина появляются на аукционах за 17−37 тыс. долларов, то цена для Олега Тистола, руководителя новой волны украинской живописи, фиксировалась в 2024 году на уровне 41 тыс. долларов.

Аукционные результаты лета 2025 года:



«Ночной город» Жанны Кадыровой — 19 800 долл. (Phillips London).

«Ветка яблони» Ивана Марчука — 67 тыс. долл.

«Киевский мотив» Анатолия Криволапа — 105 тыс. долл.

«Глубинная память» Оксаны Мась — 13 300 евро (Франкфурт).

