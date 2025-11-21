Превысила начальную оценку в 1000 раз: картина Фриды Кало продана за рекордные 54 млн долл. (фото) Сегодня 18:00 — Личные финансы

По данным Sotheby’s, картина Фриды Кало El Sueño (La Cama) (Сон (Кровать)), написанная в 1940 году, была продана на аукционе Sotheby’s за 54,7 миллиона долларов.

Она установила новый рекорд стоимости для произведений, созданных женщинами, пишет korrespondent.

Как сообщает Sotheby’s, финальная сумма превысила начальную аукционную оценку более чем в тысячу раз:

впервые холст выставили на торги в 1980 году за 51 тысячу долларов.

О картине

Это один из самых эмоциональных и «психологически заряженных» автопортретов художницы, созданный в период ее личных потрясений, после развода и на фоне убийства ее бывшего возлюбленного.

Напомним, Фрида Кало — одна из самых влиятельных художниц ХХ века. Значительная часть ее работ отражает сложные отношения с собственным телом: в детстве она перенесла полиомиелит, а после тяжелой аварии долгое время страдала от хронической боли.

Также напомним, в 2022 году работа украинского художника Ивана Марчука продана за $120 тыс. США на благотворительном аукционе Art can help, организованном аукционным домом Goldens, что стало новым рекордом современного украинского искусства. Этот натюрморт и еще 26 предметов искусства были выставлены на продажу, чтобы поддержать украинскую армию.

Недавно портрет Густава Климта, который помог спасти жизнь еврейскому герою во время Холокоста, был продан за 236,4 миллиона долларов (204 миллиона евро). Он побил рекорд для произведения современного искусства, который ранее устанавил портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, проданный за 195 миллионов долларов (168 миллионов евро) в 2022 году.

