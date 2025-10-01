Гетманцев предлагает поднять налог на прибыль банков до 50% в 2026 году Сегодня 15:24 — Казна и Политика

Гетманцев предлагает поднять налог на прибыль банков до 50% в 2026 году

Финансовый комитет Верховной Рады подал на регистрацию законопроект, который повысит ставку налога на прибыль предприятий для банков до 50% в 2026 году, чтобы получить в госбюджет дополнительные 30 млрд грн на нужды государства во время войны.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Налоги для банков в предыдущие годы

В 2023—2024 годах государство принимало решение о дополнительном налогообложении сверхприбылей банков в конце года. В то же время, в 2025 году такого повышения не предусмотрено. Банки будут платить налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%.

Планы на 2026 год

«Война продолжается. И из года в год потребности сектора безопасности и обороны требуют все больших расходов. Уже сейчас подготовка госбюджета на 2026 год побуждает нас к трудным решениям, поэтому для обеспечения предсказуемости налоговой политики считаю целесообразным заранее поднять вопрос о временном повышении ставки налога на прибыль банков на 2026 год», — отметил Гетманцев.

Он зарегистрировал законопроект, который предлагает на 2026 год установить повышенную ставку налога на прибыль предприятий для банков — 50%. Одновременно документ предусматривает запрет учитывать убытки прошлых периодов.

По подсчетам, это позволит привлечь в госбюджет около 30 млрд грн.

Напомним, ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял , что Национальный банк пока не обсуждает вопрос дополнительного налогообложения банков в 2025 году. Глава НБУ подчеркнул, что украинские банки остаются прибыльными, ликвидными и конкурентоспособными, а потому важно сохранять прогнозируемость налоговой политики.

По итогам января-августа 2025 года чистая прибыль банковской системы выросла до 106,4 млрд грн. Это всего на 321 млн грн больше, чем за восемь месяцев 2024 года, прошлогодний результат уже был историческим максимумом, и именно он в конце года стал основанием для повышения ставки налога на прибыль с 25% до 50%.

InvestMarket от «Минфин». 📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.